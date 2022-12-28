Министр культуры РФ считает, что имидж российского кино улучшится, «потому что другого нет»

Также чиновница заявила, что для сохранения российской индустрии в стране должно выходить не менее 60 блокбастеров в год.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для сохранения и стабильного существования российской киноиндустрии необходимо, чтобы в стране в год выходило приблизительно 300 картин. В новом интервью агентству ТАСС она сказала:

«Мы делаем для кинотеатров всё возможное. Понятно, что в них очень сложная ситуация. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы. Для этого в этом году выделено 11,6 миллиарда рублей».

По мнению Любимовой, сейчас россияне достаточно скептически относятся к фильмам отечественного производства, но в ближайшем будущем ситуация изменится:

«До сих пор, к сожалению, к российскому кино отношение очень своеобразное. То есть сейчас оно поменяется, потому что другого нет».

Кроме того, министр культуры также упомянула недавно принятый в России закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. По ее словам, новые ограничения практически никак не коснуться российского кинорынка и деятельности самого Министерства:

«Обращу ваше внимание, что к нам никогда и не приходили с такими заявками. Эту ситуацию тоже все время драматизируют. Не было у нас ни одного такого проекта».

Любимова добавила, что из-за закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» большинство подпадающих под закон об ЛГБТ-пропаганде картин и так не попадали в отечественные кинотеатры.