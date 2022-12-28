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Киноафиша Новости Министр культуры РФ считает, что имидж российского кино улучшится, «потому что другого нет»

Министр культуры РФ считает, что имидж российского кино улучшится, «потому что другого нет»

28 декабря 2022 13:02
Министр культуры РФ считает, что имидж российского кино улучшится, «потому что другого нет»

Также чиновница заявила, что для сохранения российской индустрии в стране должно выходить не менее 60 блокбастеров в год.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для сохранения и стабильного существования российской киноиндустрии необходимо, чтобы в стране в год выходило приблизительно 300 картин. В новом интервью агентству ТАСС она сказала:

«Мы делаем для кинотеатров всё возможное. Понятно, что в них очень сложная ситуация. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы. Для этого в этом году выделено 11,6 миллиарда рублей».

По мнению Любимовой, сейчас россияне достаточно скептически относятся к фильмам отечественного производства, но в ближайшем будущем ситуация изменится:

«До сих пор, к сожалению, к российскому кино отношение очень своеобразное. То есть сейчас оно поменяется, потому что другого нет».

Кроме того, министр культуры также упомянула недавно принятый в России закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. По ее словам, новые ограничения практически никак не коснуться российского кинорынка и деятельности самого Министерства:

«Обращу ваше внимание, что к нам никогда и не приходили с такими заявками. Эту ситуацию тоже все время драматизируют. Не было у нас ни одного такого проекта».

Любимова добавила, что из-за закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» большинство подпадающих под закон об ЛГБТ-пропаганде картин и так не попадали в отечественные кинотеатры.

Фото: РИА Новости
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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