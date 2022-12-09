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Киноафиша Новости Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют воров в новом фильме Дага Лаймана

Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют воров в новом фильме Дага Лаймана

9 декабря 2022 11:15
Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют воров в новом фильме Дага Лаймана

Проектом занимается Apple и основанная недавно кинокомпания Дэймона и Бена Аффлека.

Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек снова поработают вместе. Как сообщает Deadline, звезды трилогии про друзей Оушена возглавили актерский состав авантюрной ленты «Подстрекатели» (The Instigators). Финансированием проекта займется компания Apple, а режиссерское кресло занял постановщик «Идентификации Борна» и «Грани будущего» Даг Лайман.

Сюжет пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажутся двое незадачливых грабителей, вынужденных пуститься в бега, когда очередное дело пошло наперекосяк. Помогать им будет некий психотерапевт.

Оригинальный сценарий написал автор сериала «Город на холме» Чак МакЛин. В создании проекта также участвовали Кейси Аффлек и один из продюсеров «Манчестера у моря» Кевин Дж. Уолш. Будущий фильм войдет в число первых проектов недавно образованной совместной продюсерской компании Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity.

Помимо кассовой франшизы о друзьях Оушена, Дэймон и Кейси Аффлек неоднократно работали вместе, а в следующем году звезды появятся в масштабном байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Дэймон же буквально недавно закончил съемки в безымянной драме Бена Аффлека, основанной на реальной истории о том, как спортивная фирма Nike в 1980-х пыталась заключить контракт с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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