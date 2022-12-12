Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент

23 ноября состоялся финал спин-оффа «Семейки Аддамс» про одного из самых интересных персонажей истории – странную девочку по имени Уэнсдэй. Критики и зрители с восторгом приняли одноименный сериал Netflix, а ролик с танцем персонажа стал вирусным. На данный момент идут переговоры по поводу возможного продолжения проекта, но никаких официальных данных об этом пока не поступало. Предлагаем ознакомиться с тем, что нам известно о втором сезоне «Уэнсдэй» на сегодняшний день.

Уэнсдэй

Будет ли 2-й сезон?

Хоть Netflix и не говорит прямо о подготовке второго сезона, создатели проекта на это серьезно настроены. Стоит учесть, что «Уэнсдэй» вошел в топ-10 самых просматриваемых англоязычных проектов на платформе, что уже является весомым основанием продолжить развивать историю. При этом пока нет официальных подтверждений или опровержений о втором сезоне сериала.

Уэнсдэй

Чего ждать от продолжения?

Тем не менее авторы проекта уже дают подсказки зрителям, что будет во втором сезоне, если будет принято положительное решение. Со-шоураннер Майлз Миллар в недавнем интервью рассказал о том, что в продолжении планируют развивать непростые отношения матери и дочери – Уэнсдэй и Мортиши. Миллар отметил:

«Отношения между Уэнсдэй и Мортишей важны для шоу, и идея о том, что Уэнсдэй пытается проложить свой собственный путь вне семьи, важна».

Исполнительный продюсер сериала Альфред Гоф подчеркнул, что второй сезон откроет много возможностей для раскрытия персонажей помимо Уэнсдэй, однако на ней по-прежнему будет сосредоточено основное внимание. Гоф добавил:

«Мы с Майлзом [Милларом] обсуждаем это между собой. В мире Аддамсов определенно есть еще много интересного».

Уэнсдэй

Какие персонажи вернутся, а какие – нет?

Актерский состав также не был анонсирован, но уже можно предположить, кого ожидать во втором сезоне, а чья история для проекта была завершена. Скорее всего, основные персонажи из первого сезона вернутся: Дженна Ортега в роли Уэнсдэй Аддамс, Эмма Майерс в роли Энид, Джой Сандай в роли Бьянки, Перси Хайнс Уайт в роли Ксавьера, Джейми Макшейн в роли шерифа Галпина, а также члены семьи Аддамс и другие. Есть намеки на то, что во втором сезоне появится новый персонаж – отец Ксавера Торпа Винсент. Также пока неизвестна судьба Мэрилин Торнхилл (Кристина Риччи), так как ее похороны в финале зрители так и не увидели. Вероятно, во втором сезоне уже не будет Ларисы Уимс (Гвендолин Кристи) и доктора Валери Кинботт (Рики Линдхоум), которые были убиты.