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Киноафиша Новости «Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики

«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики

13 декабря 2022 10:57
«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики

Появились новые кадры и цитаты режиссера.

Журнал Total Film опубликовал ряд эксклюзивных кадров из предстоящего байопика Кристофера Нолана «Оппенгеймер», в котором рассказывается история жизни знаменитого физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. На представленных изображениях запечатлены исполнитель главной роли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, сыгравшая его жену, и Роберт Дауни — младший в образе Льюиса Штрауса, который руководил американской комиссией по печально известному «Проекту Манхэттен».

«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики

В качестве сопровождения была опубликована цитата Нолана о том, что он воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики:

«Воссоздание «Тринити» [первое в истории тестирование ядерного оружия] без использования компьютерной графики было сложнейшей задачей. Эндрю Джексон, мой специалист по визуальным эффектам, которого я сразу же привлек к проекту, очень долго трудился над практическим воплощением многих визуальных задач — от представления квантовой динамики и квантовой физики до самого теста «Тринити» и воссоздания плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико».

«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики

По словам режиссера, грядущая лента стала по всем параметрам одним из наиболее сложных проектов в его карьере:

«Это история огромного масштаба, один из наиболее сложных проектов в моей карьере. На протяжении съемок было много проблем, как логистического, так и практического характера. Но, к счастью, у меня была исключительная команда, состоящая из профессионалов своего дела. Понадобится время, прежде чем мы закончим эту картину. Когда, собирая фильм воедино, я наблюдаю за результатом, то испытывают подлинный восторг от того, чего мы смогли добиться».

Кинокомпания Universal Pictures выпустит «Оппенгеймера» в мировой прокат 21 июля 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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