Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иван Царевич и Серый Волк 5" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях

Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях

22 декабря 2022 12:02
Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях

Лидерами по количеству номинаций стали «На западном фронте без перемен» и «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы номинантов в нескольких ключевых категориях 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Были представлены списки претендентов на награды в номинациях «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм, «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Лучший грим», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Лидерами по количеству номинаций на данный момент стали «На Западном фронте без перемен» от Netflix и «Черная Пантера: Ваканда навеки» от Marvel. Обе картины фигурируют в пяти категориях. Среди прочего, «На западном фронте без перемен» был удостоен номинации в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (фильм снят на немецком), в которую также попали такие ленты, как «Решение уйти» Пак Чхан-ука, «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Близко» Лукаса Донта и другие картины.

Крупные голливудские блокбастеры также широко представлены наградном списке: среди номинантов оказались картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик». В данной группе по количеству номинаций лидирует фильм Джеймса Кэмерона, получивший места в четырех категориях. За ним идут «Топ Ган: Мэверик» с тремя номинациями и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с одной номинацией в категории «Лучшие визуальные эффекты». «Бэтмен», «Всё везде и сразу», «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Вавилон» получили по три номинации. Кроме них, в шорт-лист ожидаемо попали «Фабельманы», «Элвис», «Говорят женщины» и «Банши Инишерина».

В категориях по части документального кино значатся такие проекты, как, например, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» и «Движение Джейн».

Остальные номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 24 января. Сама церемония пройдет 12 марта.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
Related video