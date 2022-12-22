Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях

Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы номинантов в нескольких ключевых категориях 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Были представлены списки претендентов на награды в номинациях «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм, «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Лучший грим», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Лидерами по количеству номинаций на данный момент стали «На Западном фронте без перемен» от Netflix и «Черная Пантера: Ваканда навеки» от Marvel. Обе картины фигурируют в пяти категориях. Среди прочего, «На западном фронте без перемен» был удостоен номинации в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (фильм снят на немецком), в которую также попали такие ленты, как «Решение уйти» Пак Чхан-ука, «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Близко» Лукаса Донта и другие картины.

Крупные голливудские блокбастеры также широко представлены наградном списке: среди номинантов оказались картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик». В данной группе по количеству номинаций лидирует фильм Джеймса Кэмерона, получивший места в четырех категориях. За ним идут «Топ Ган: Мэверик» с тремя номинациями и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с одной номинацией в категории «Лучшие визуальные эффекты». «Бэтмен», «Всё везде и сразу», «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Вавилон» получили по три номинации. Кроме них, в шорт-лист ожидаемо попали «Фабельманы», «Элвис», «Говорят женщины» и «Банши Инишерина».

В категориях по части документального кино значатся такие проекты, как, например, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» и «Движение Джейн».

Остальные номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 24 января. Сама церемония пройдет 12 марта.