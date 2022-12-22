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Киноафиша Новости Второй сезон «Жены олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 9 января

Второй сезон «Жены олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 9 января

22 декабря 2022 17:01
Второй сезон «Жены олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 9 января

В новых сериях главная героиня будет противостоять мэру Добруйска.

Телеканал СТС огласил официальную дату премьеры второго сезона многосерийной комедии «Жена олигарха». Продолжение ситкома с Еленой Подкаминской в главной роли стартует 9 января следующего года. Как и ранее, сериал будет выходить в ежедневном формате. Начало эфира — в 19.00 по московскому времени.

В предстоящем сезоне экстравагантная Альбина Барвашина (Подкаминская), ранее бывшая женой олигарха Игоря (Игорь Верник), будет разобраться с наглым мэром Добруйска в исполнении Алексея Маклакова. В этой связи героине придется взаимодействовать с целой группой персонажей, а отдельно будет развиваться сюжетная линия с будущей свекровью женщины, которую сыграла Людмила Артемьева.

Подкаминская пообещала, что в продолжении ее героиня не растеряет присущее ей обаяние:

«Моя Альбиночка — все такая же эксцентричная женщина-ребенок, во многом наивная, вечно куда-то несущаяся и что-то придумывающая, и смешная, и трогательная, и боец, и командир. Другое дело, что она попадает в новые предлагаемые обстоятельства и хочет помешать мэру творить нехорошие дела».

В остальной актерский состав второго сезона вошли Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова и Александр Обласов. В одной из серий также отметился DJ Грув. Основные съемки новых серий проходили в Ставропольском крае.

Фото: СТС
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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