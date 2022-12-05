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Киноафиша Новости Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу

Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу

5 декабря 2022 12:02
Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу

Дата выхода третьего сезона «Мандалорца», новый мультфильм Pixar, 18 минут «Аватара: Путь воды» и многое другое. 

На прошлой неделе в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной ежегодный фестиваль популярной культуры Comic-Con. На мероприятии компания Disney поделилась новостями о своих будущих крупных проектах.

Новый мультфильм Pixar «Элементарно»

Продюсер Pixar Денис Рим показала собравшимся несколько ранних концепт-артов и не до конца готовых сцен из предстоящего мультфильма студии «Элементарно». Картина посвящена Городу Стихий, в котором элеметали огня, воды, земли и воздуха дружно сосуществуют вместе.

Также Рим представила небольшую сценку с игрой в аэробол, любимое развлечение Города Стихий, которое продюсер описала как «смесь баскетбола и прыжков с парашютом». В отрывке одному из игроков, Лутцу, потребовалась поддержка после того, как он пал духом во время матча. Главный герой Уэйд Риппли решает сделать «волну» из болельщиков. Но, поскольку большинство зрителей матча являются элементалями воды, они взывают на стадионе самую настоящую водную волну.

Третий сезон «Мандалорца» от Lucasfilm и Disney+

Шоураннеры «Мандалорца» Джон Фавро и Дэйв Филони вместе со звездой сериала Педро Паскалем представили расширенную версию ранее опубликованного трейлера третьего сезона. В нем герой вновь встречается со своей давней знакомой Бо-Катан (Кэти Сакхофф). В ролике также фигурируют Корусант, малыш Грог, использующий Силу, и группа мандалорцев, работающих над чем-то вместе.

Кроме того, Фавро и Филони подтвердили, что третий сезон будет масштабнее и дороже предыдущих. Хотя Филони воздержался от рассказа о возможных камео и приглашенных звездах, он заверил, что любит устраивать зрителям сюрпризы, так что каждая новая серия будет застать их врасплох. Однако самое важное их объявление коснулось даты выхода долгожданного продолжения: премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится на Disney+ 1 марта 2023 года.

«Индиана Джонс и часы судьбы»

Режиссер пятой части франшизы «Индиана Джонс» Джеймс Мэнголд показал публике небольшое видео, в котором было раскрыто название будущего приключенческого фильма — «Индиана Джонс и часы судьбы». Мэнголд также подчеркнул, что эта картина станет последним фильмом в серии, поэтому в нем зрители смогут увидеть беспрецедентное приключение. Интересно, что, несмотря на слова режиссера, в настоящий момент Disney+ готовит сериал по «Индиане Джонсу».

Мэнголд также представил собравшимся трейлер «Индианы Джонса и часов судьбы». Ролик дает понять, что последняя часть франшизы будет насыщена экшеном и юмором. Кроме того, зрителей ближе знакомят с крестницей Индианы, Хеленой, сыгранной Фиби Уоллер-Бридж.

«Аватар: Путь воды» от 20th Century Studios

Звезда франшизы «Аватар» Зои Салдана и продюсер Джон Ландау появились на фестивале и рассказали о том, что будущий фильм «Аватар: Путь воды» будет масштабнее своего предшественника во всех отношениях. Они подтвердили, что хронометраж картины составляет колоссальные 3 часа 12 минут, а членам команды пришлось научиться вести съемки под водой, чтобы работать в огромных резервуарах. Салдана подчеркнула, что в сиквеле поднимаются острые экологические темы, ничуть не утратившие своей актуальности с момента выхода оригинала.

Затем они представили публике 18 минут ранее не публиковавшихся сцен из фильма. Эти ролики дают понять, что в картине будет уделено немало времени раскрытию персонажей из молодого поколения на’ви, в том числе детей Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Салдана). Очевидно, что фильм невероятно красив и станет демонстрацией высшей на данный момент точки развития кинематографии, визуальных эффектов и дизайна.

Новые проекты Marvel

Неожиданно для всех посетителей фестиваля генеральный продюсер Marvel Кевин Файги представил первый трейлер «Стражей Галактики. Часть 3». В нем межгалактическая команда героев вновь отправляется на спасение вселенной, пока Гамора (Салдана) занята собственной миссией. Файги вновь подчеркнул, что перед нами совершенно другая Гамора, не похожая на свою версию из других фильмов. Он также напомнил зрителям, что триквел станет своего рода прощальным проектом режиссера Джеймса Ганна, перешедшего на пост руководителя в студию DC.

После этого звезды фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджерс и режиссер Пейтон Рид вышли на сцену, чтобы показать новые кадры из картины, с которой должна начаться Пятая фаза киновселенной Marvel. Они также показали публике первые две минуты картины. В коротком отрывке Скотт Лэнг (Радд) заканчивает написание своей автобиографии под названием Watch Out For The Little Guy («Остерегайтесь маленького парня»), после чего получает звонок из тюрьмы. Премьера фильма состоится 17 февраля.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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