Третий сезон «Эмили в Париже» завершится драматичным клиффхэнгером

Лили Коллинз, исполняющая главную роль в мелодраматическом сериале «Эмили в Париже», намекнула, что будущей третий сезон шоу может закончиться интригующим клиффхэнгером. В новом интервью Entertainment Weekly она сказала:

«Я могу сказать, что в первой части сезона Эмили принимает важное решение и следует намеченному пути. Но затем, в шестом эпизоде, вы начините видеть, как все постепенно меняется. И в финале происходит своеобразный сюжетный взрыв. Так что последняя серия снова закончится клиффхэнгером, в котором произойдут пять разных событий одновременно. Эта небольшая сцена, всего в несколько минут, которая тут же заставит вас хотеть продолжения. Поэтому в ту секунду, когда она примет это важное решение, события начнут двигаться именно в этом русле. Это определенно заставит вас гадать, что же будет дальше».

Сериал повествует об американке Эмили (Коллинз), которая получает неожиданное предложение отправиться в долгую командировку в Париж. Там ей доводится столкнуться с особенностями местного менталитета, завести новых друзей и найти настоящую любовь.

В последних нескольких эпизодах второго сезона Эмили попала в любовный треугольник, состоящий из кавалера ее лучшей подруги Габриэля (Лукас Браво) и британского джентльмена Алфи (Люсьен Лависконт). Судя по трейлеру, она все же сделала выбор в пользу Алфи, но при этом все еще хранит в себе нежные чувства к Габриэлю. Кроме того, в новых сериях героиня вынуждена будет принять непростое карьерное решение: вернуться на работу в рекламное агентство в Чикаго или принять предложение от бывшего босса Savoir Сильвии (Филиппин Леруа-Болё).

Третий сезон «Эмили в Париже» выйдет на Netflix уже завтра, 21 декабря.