Пугающая реальность: 8 лучших фильмов ужасов 2022 года

Главная героиня приезжает в командировку в небольшой город и снимает дом. Оказывается, что по ошибке в него уже заселился незнакомый молодой человек. Но угрозу представляет не он, а леденящая душу тайна, которую хранит ничем не примечательный коттедж.

Один из самых некомфортных и мерзких новых фильмов ужасов. Довольно непредсказуемый хоррор, подробностями о котором мы не считаем нужным делиться, чтобы не разрушить всю интригу. «Варвар», как и «Род мужской», «Оно» (2014) и «Бабадук», исследует природу человеческих страхов и то, как психологические травмы могут разрушить чью-то жизнь. Фильм Зака Креггера получился неожиданным и по-настоящему клаустрофобным. «Варвар» – это также своеобразная и пугающая до чертиков притча о том, к чему приводит комплекс спасителя, если с ним не работать, а еще оживший кошмар всех, кто боится бронировать жилье на Airbnb, ведь у каждого дома свои секреты. Смотреть фильм ужасов стоит не только ради шокирующего развития событий, но и обаятельного Билла Скарсгарда в роли соседа главной героини.

Варвар

Действие фильма разворачивается в 1918 году. Юная Перл живет на ферме вместе с родителями и ждет своего мужа с фронта. Несбывшаяся мечта пробуждает в девушке неконтролируемую жестокость – и она мстит всем, кого ненавидит.

Приквел ретро-слэшера Тая Уэста «Х» про свободолюбивые и раскрепощенные 1970-е, который покорил зрителей своей олдскульной эстетикой и элегантными отсылками к «Ночам в стиле буги», вышел не менее кровавым, смелым и эффектным. «Перл» рассказывает предысторию хозяйки ранчо из первого фильма. Обеих героинь сыграла новая звезда хорроров, неподражаемая Миа Гот. В «Х» она появилась в роли не только постаревшей Перл, но и ее более юной «замены» Максин. Приквел – душераздирающая и местами театрализованная история о неудавшейся актрисе, живущей в полной изоляции с семьей, которая ее не любит. Естественно, несостоятельность героини (виной тому патриархальное общество, которое определяет ее дальнейшую судьбу) и отсутствие у нее эмпатии приведут к кровавым последствиям. «Перл» уже нарекли женской версией «Джокера», только с большим количеством насилия. Это одновременно и винтажный слэшер, и оригинальное переосмысление «Волшебника страны Оз» с многочисленными отсылками к «Психо». «Перл» – один из лучших фильмов ужасов этого года, который обязательно вас удивит.

Перл

Психотерапевта Роуз преследует улыбающийся демон, которым она «заразилась» от своей пациентки. Монстр вынуждает людей убивать себя, и героиня попытается сделать все, чтобы избавиться от проклятия.

«Улыбка» – дебютная работа режиссера Паркера Финна и один из самых кассовых фильмов ужасов 2022 года. Очень резкий и жуткий хоррор, временами ассоциирующийся с «Зеркалами» и американским «Звонком», – безумно страшное кино, некоторые сцены из которого хочется поскорее забыть. «Улыбка», несмотря на обилие скримеров и внезапных отвратительных моментов, – лента с важным посылом о том, что всем нам необходимо заботиться о своем ментальном здоровье и не оставлять близких, когда им бывает трудно. Тревожная, почти невыносимая атмосфера, непредсказуемые проявления проклятия и достойная, очень мрачная детективная линия – то, что вас ждет во время просмотра «Улыбки». Фильм ужасов точно не оставит вас равнодушным, если сможете его досмотреть.

Улыбка

Наблюдающий

Начинающая актриса Джули переезжает в Бухарест. Спустя некоторое время ее начинает преследовать незнакомый мужчина. Знакомые девушки считают, что у нее разыгралось воображение, но что должно произойти, чтобы ей поверили?

Фильм ужасов с «Сандэнса» посвящен одному из главных женских страхов – преследованию или сталкингу. «Наблюдающий» Хлои Окуно — параноидальная и тревожная картина, проецирующая на зрителя переживания и главной героини Джули (Майка Монро), за которой буквально по пятам ходит неизвестный мужчина и следит за каждым ее шагом. Звучит очень жутко, не так ли? Учитывая, что такие ситуации случаются с женщинами каждый день, этот фильм ужасов точно напугает вас куда сильнее, нежели какой-нибудь безыдейный хоррор о монстрах и привидениях. «Наблюдающий» – кино об удушающем иррациональном страхе (появившемся не просто так), с которым главная героиня в итоге достойно справляется. Хоррор Хлои Окуно – еще и мастерски скроенный психологический триллер, в котором грань между реальностью и фобией остается стертой вплоть до жестокой кульминации, поэтому от фильма не оторваться.

Наблюдающий

Молодая семья проводит отпуск в Италии, где знакомится с приятной парой. После отдыха новые знакомые приглашают героев в гости. Но никто даже не догадывается, каким кошмаром обернутся обычные выходные у друзей.

Еще одна достойная новинка с фестиваля «Сансдэнс», обязательная к просмотру. Скандинавский психологический фильм ужасов «Не говори никому» – ужасно дискомфортная и злободневная лента об адском терпении и излишней вежливости, которые ни к чему хорошему не приведут, ведь наверняка найдутся люди, способные использовать ваше молчаливое согласие против вас. Так происходит и с главными героями. В «Не говори никому» нет никакой мистики, а самые жестокие и опасные монстры – это не демоны из «Астрала» и не пришелец из «Нечто», а люди, склонные к садизму и пассивной агрессии. Хоррор Тафдрупа, который становится все более напряженным с каждой сценой, – кино с двойным дном. И так довольно жесткий и давящий на психику фильм в финале просто вас добьет – все происходившее обретет совершенно иной смысл. «Не говори никому» – один из тех новых фильмов ужасов, после которых вы долго не сможете прийти в себя.

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Не говори никому

Джули, однажды потерявшая ребенка, снова беременна. Вместе с мужем героиня переезжает в новый дом. Спустя время Джули замечает присутствие сверхъестественных сил, которые, как ей кажется, могут навредить ее ребенку.

Психологический фильм ужасов со звездой нового «Крика» Мелиссой Баррерой (она же продюсер ленты), – идеальный вариант для тех, кто устал от однообразных хорроров или постоянно закрывает глаза даже на совсем не страшных моментах. «Призраки прошлого» – драматичная, таинственная и мистическая история, в которой много жутких секретов, непременно вызывающих мурашки. Правда, сами призраки здесь мелькают не так часто, а фильм больше сосредотачивается на посттравматическом стрессовом расстройстве главной героини, потерявшей ребенка. Хоррор берет за основу опыт послеродовой депрессии и переживание утраты и через призму сверхъестественного показывает, что бывает, если женщина остается наедине со своими проблемами и не получает поддержку. «Призраки прошлого» – очень тонкий и личный фильм ужасов, который не оставит вас равнодушными.

Призраки прошлого

Владельцы ранчо, предоставляющие лошадей для съемок в Голливуде, замечают НЛО в небе. Они намереваются «поймать» нечто, напоминающее летающую тарелку, на камеру, но оно открывает на них охоту.

Новый фильм ужасов одного из главных режиссеров современности Джордана Пила («Прочь», «Мы») опять же очень точно передает дух времени и выступает своеобразной сатирой на наше общество. В «Нет» полно лаконичных и отсылок к «Близким контактам третьей степени», внешний вид НЛО и визуальные эффекты сильно впечатлят даже искушенного зрителя. Но самое ценное в последнем хорроре Пила – это ирония. Да, появления необычного объекта всегда неожиданные и ужасающие, но больше всего в картине пугает тотальное безрассудство людей, которые готовы рискнуть собственной жизнью, лишь бы прославиться, сфотографировав НЛО. Скорее всего, режиссер вдохновлялся молодыми блогерами, которые ради просмотров частенько испытывают судьбу, не думая, что все может закончиться плохо. «Нет» – безумно эстетический, любопытный и актуальный фильм ужасов, который стоит увидеть.

Нет

После трагической смерти мужа Харпер уезжает в английскую деревушку, чтобы прийти в себя. Там ее начинают преследовать мужчины с одинаковыми лицами.

«Род мужской» студии А24 возглавил не один список лучших фильмов ужасов 2022 года, составляемых критиками и изданиями о кино. Стоит отметить, что он в чем-то перекликается с «Наблюдающим», вот только символизма и тревожности в нем в разы больше. Психологический хоррор Алекса Гарленда рассказывает о том, что женщины не могут чувствовать себя в безопасности из-за того, что контролирование со стороны партнера, замаскированное под заботу, и навязчивое преследование с целью познакомиться давно стало нормальным в нашем обществе. «Род мужской», используя всем понятные метафоры (та же маска с Мэрилин Монро), выпускает на волю страхи, поджидающие нас повсюду, которые для кого-то могут стать реальным триггером. Фильм ужасов получился очень эмоциональным и действительно пугающим, поэтому смотреть его будет непросто.