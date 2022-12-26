Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов

1 января в подписке Okko появится второй сезон «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Вампиры, дьявол и работники Управления по распределению душ — лишь некоторые герои современных российских фэнтези-сериалов. Подобные проекты позволяют отвлечься от надоевшей рутины дней и погрузиться в другой мир. Рассказываем о наиболее интересных фэнтези-сериалах, колоритные персонажи которых не дадут заскучать.

Хозяин и прожигатель жизни Максим (Павел Прилучный) привычно вкушал устрицы и запивал деликатес шампанским, но в блюдо попал опасный токсин. Молодой человек умер, о чём ему сообщила интеллигентная дама в костюме Валентина (Ирина Розанова). Выясняется, что новая знакомая Максима трудится в Управлении по распределению душ. И хотя большая часть процессов в небесной канцелярии автоматизированы, 3% — пограничные случаи. Тут-то и нужна Валентина. А теперь к ней присоединяется и Максим. Два госслужащих наблюдают в течение дня за человеком перед смертью и решают, отправиться ему на небо или в преисподнюю.

Каждый эпизод сериала — встреча с «клиентом», которому остаётся жить всего лишь 24 часа. И если на первый взгляд человек кажется чуть ли не святым, это не означает, что у него нет грехов, или наоборот. Вместе с Максимом и Валентиной зрители решают, куда отправится тот или иной герой. Перед нами комедия с фантастическим допущением, но в то же время это и возможность оценить того или иного противоречивого человека. При этом «Предпоследняя инстанция» предлагает интересную структуру небесной канцелярии.

Менеджер автосалона Фёдор (Александр Ильин-мл.) по странным соображениям отказался от повышения на работе и гордо вернулся домой. В день годовщины свадьбы мужчина дарит жене Маше (Анна Зайкина) книгу «Хайдеггер для чайников» и отказывается идти в ресторан. Во время ссоры Фёдор падает с 20-го этажа, но не умирает, а начинает видеть призраков мертвых людей, чьи души не успокоились и остались на Земле. Менеджеру автосалона сначала является теща Марина Александровна (Юлия Ауг), а потом и погибший в 19 лет отец (Денис Власенко). Фёдору приходится разбираться в чужих проблемах и помогать покойникам, пока его собственный брак трещит по швам.

Комедийный сериал состоит из 7 эпизодов. Все серии срежиссировал Максим Пежемский, а сценарий написал Дмитрий Лемешев. Ранее они вместе трудились над культовым сериалом «Интерны» и сняли два сезона «Проекта “Анна Николаевна”». «Закрыть гештальт» — душевная комедия о попытках измениться и обрести второй шанс даже после смерти. Параллельно Фёдор пытается вернуть жену и стать лучше. Он далеко не идеален, но готов выслушать и поддержать. Сериал представляет и широкую портретную галерею персонажей, которые вместе составляют российское общество (не только современное, но и кусочек прошлого), пусть, конечно, и в утрированном варианте. Получается весело и узнаваемо.

В Смоленске уже давно живут вампиры. С людьми у них есть действующий столетиями договор. Кровопийцы никого не убивают, отливают себе на ужин пару-тройку литров питательной красной жидкости и оставляют жертву восстанавливаться. Но тут в лесах поблизости от города находят несколько обескровленных трупов. Люди винят вампиров, те отнекиваются. Надо бы найти истинного преступника, тогда отпадут последние сомнения. За дело берётся семейка кровопийц: дед Слава (Стоянов), врач Жан (Артём Ткаченко), следователь Анна Петровна (Екатерина Кузнецова) и недавно обращённый юнец Женя (Глеб Калюжный).

Шоураннер Алексей Акимов признавался в интервью, что сериал был придуман с оглядкой на «Реальных упырей». Формально перед нами детектив. Есть серия убийств, ведётся расследование, но действие то и дело перебивается хохмами (в основном с участием глуповатого и неопытного подростка Жени) и разными приколами из жизни социализировавшихся вампиров. Параллельно как бы невзначай проговариваются правила мира, в который попали зрители. Одним словом, ужасы российской глубинки вовсе не так страшны, а скорее смешны.

«Карамора»

В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой террорист-анархист Карамора (Данила Козловский) мстит сильным мира сего за погибшую возлюбленную Алину. Вместе с сообщниками он нападает на усадьбу нефтяного магната, стараясь вынудить миллионера выплатить деньги погибшим на его фабрике рабочим. Но тут Карамора выясняет, что Россией уже давно управляет тайная вампирская организация.

Данила Козловский выступил не только исполнителем главной роли, но также режиссёром и продюсером. Сценарий написал Александр Фомин, который дебютировал как постановщик комедией «Молодой человек». Есть в сериале как реальные исторические фигуры, так и выдуманные персонажи. В проекте в первую очередь подкупают масштабные и зрелищные сцены, а также плеяда звёзд в кадре. Революционера Степана Халтурина сыграл Родион Рудаков, князя Феликса Юсупова — Евгений Шварц, поэта Владимира Маяковского — солист и фронтмен группы Shortparis Николай Комягин. Также в многосерийном фэнтези снялись Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Федор Лавров, Дарья Балабанова, Артур Ваха, Александр Ильин, Дмитрий Чеботарев, Нино Нинидзе, Один Ланд Байрон и Варвара Шмыкова.

«Конец света»

В столице материализуется Сатана (Юрий Колокольников). Чтобы запустить конец света, дьяволу нужно отыскать и переманить на свою сторону сына-антихриста. Отпрыск Демьян (Семён Трескунов) живёт в скромной квартирке в Чертанове с любимой девушкой Галей (Екатерина Ильина), мамой (Ксения Кутепова), бабушкой (Ольга Науменко) и сестрой (Екатерина Новокрещёнова), работает на кассе в супермаркете и ни о каком апокалипсисе и отце из ада ничего не слышал.

Режиссёром сериала выступил Александр Незлобин, стендап-комик и бывший резидент Comedy Club, ранее снявший комедию «Жених». В продюсерах «Конца света» — Александра Ремизова («Нулевой пациент» и «Топи») и Дмитрий Нелидов («Последний министр» и «Пищеблок»). И хотя противостояние ангелов и демонов напоминает «Благие знамения» по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, а ультранасилие — «Пацанов», в отечественных реалиях апокалипсис смотрится свежо. Явление Князя Тьмы вносит пикантную нотку в узнаваемую реальность, обнажая страхи и желания москвичей. Самый очевидный предок проекта — «Мастер и Маргарита» Булгакова. «Конец света» — очень смелый и хулиганский проект, в котором люди могут взрываться по щелчку пальцев, а центральных персонажей внезапно давит машина.

«Пищеблок»

Пока Москва готовится принимать иностранных гостей летней Олимпиады, в пионерлагерь «Буревестник», раскинувшийся на живописном берегу Волги, приезжает новая смена. Легенды о нём ходят разные. Они сильно смахивают на детские страшилки (ожившая статуя горнистки и огромный паук по ночам терроризируют юнцов), но кажется, что здесь и правда творится что-то странное. Валерка (Пётр Натаров), смышлёный мальчуган в очках, днём заводит лучшего друга — Лёву (Фёдор Федосеев), а ночью видит, как тот пьёт кровь пионеров. Вожатый Игорь (Даниил Вершинин), спортсмен и битломан, при солнечном свете западает на красотку Веронику (Ангелина Стречина), а под луной наблюдает, как она обнажённая плавает в реке.

«Пищеблок» основан на одноимённом популярном романе Алексея Иванова. Летом 1980 года в советском лагере завелись вампиры. Они не боятся света, не спят в гробах, да и чеснок их не берёт. Ностальгия по СССР в этом проекте передана через эстетику американских слэшеров. Бойкий и стильный «Пищеблок» похож на экранизацию той страшилки, что рассказывают у костра: вроде и понимаешь, что глупость, так не бывает, но резкое движение и нагнетаемая атмосфера заставляют порой испугаться. Может, пионеров уже больше нет, но Советский Союз всё ещё с нами.

«Сергий против нечисти»

Главный герой — отстраненный от службы батюшка (Роман Маякин). Поп-расстрига живет на пришвартованном у берегов Москвы-реки корабле, пьет как по расписанию каждый день и активно прелюбодействует. Внешне он похож то ли на ветерана рокерской тусовки, то ли на бомжа. Но, отлученный от церковного служения, Сергий продолжает работать на силы света вообще — он регулярно расправляется с нечистью разного уровня, а потом ходит в храм к Ирине Розановой получать гонорар пятитысячными купюрами. Как-то раз он ликвидирует при помощи биты старушку ведьму, и его фургон попадает на камеры. Так экс-батюшка знакомится со следовательницей Катей (Лукерья Ильяшенко) и вводит ее в курс дела. Оказывается, в столице полным-полно фольклорной нечисти. В наличии: вурдалаки, упыри, Кощей, Баюн и прочие. Катя и Сергий выходят на тропу войны

Среди бесконечного числа постыдных комедий в послужном списке режиссера Кирилла Кузина можно разве что выделить сериал «Лондонград. Знай наших». Тем не менее «Сергий против нечисти» — удача. Это залихватский и бодрый микс мистики, комедии и боевика. Сериал напоминает компьютерную игру, в которой нужно проходить уровни и в конце каждого встречаться с боссом. По дороге к новому сказочному созданию священник непременно грешит и шутит на грани фола. Но таким ведь и положено быть протагонисту-антигерою. Отец Сергий — наш то ли Конь БоДжек, то ли Фрэнк Андервуд. И Маякину такой типаж очень к лицу — свое отрицательное обаяние он уже показывал в «257 причинах, чтобы жить». Но хохмят здесь все, даже уже отрубленная голова Николая Шрайбера в образе вурдалака. Сам же сериал напоминает комедийную версию «Константина» или слегка аляповатый вариант «Чем мы заняты в тени», но на исконно русской мистической фактуре и с минимумом крови. Мог бы проект быть частью вселенной «Вампиров средней полосы» : в Смоленске — кровопийцы, в Москве — широкий диапазон нечисти. Вообще, наши сказочные злодеи на экране (что большом, что малом) попадаются столь редко, что уже за одно это обстоятельство «Сергия против нечисти» стоит хвалить. Его авторам удалось найти единственную правильную интонацию. Всерьез пугать что детей, что взрослых Кощеем и вурдалаками слегка наивно, а потенциал комедийного ужастика у подобного материала отличный.

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