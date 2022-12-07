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Киноафиша Новости В ставшей знаменитой сцене танца из «Уэнсдэй» Дженна Ортега снималась, болея коронавирусом

В ставшей знаменитой сцене танца из «Уэнсдэй» Дженна Ортега снималась, болея коронавирусом

7 декабря 2022 14:07
В ставшей знаменитой сцене танца из «Уэнсдэй» Дженна Ортега снималась, болея коронавирусом

Для актрисы это был первый день с ковидом.

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» моментально вошел в список самых популярных проектов Netflix, а центральная звезда шоу Дженна Ортега сейчас у всех на слуху. Во многом этому поспособствовала восхитительная сцена танца из четвертого эпизода под песню Goo Goo Muck. В свежем интервью NME 20-летняя актриса призналась, что данная сцена снималась, когда она болела коронавирусом:

«Я получила эту песню примерно за неделю до начала работы, и извлекала из нее все возможное. Процесс напоминал настоящее безумие, потому что когда мы приступили, то был мой первый день с ковидом — из-за этого съемки проходили ужасно. Потом я проснулась, и у меня ломило все тело. У меня было ощущение, словно меня сбила машина, и параллельно мелкий гоблин застрял у меня в горле, царапая стенки пищевода. Между дублями мене давали лекарство, потому что мы ждали результаты теста на коронавирус».

Сразу после интервью на создателей и актрису обрушился шквал критики, однако представители студии MGM оперативно ответили, что Ортега была удалена с площадки сразу после официального подтверждения диагноза. На волну возмущений это особо не повлияло. Многие сходятся во мнении, что продюсерам нужно было изолировать артистку сразу после появления первых симптомов.

Ожидается, что «Уэнсдэй» получит продление на второй сезон, но Netflix пока не торопится с анонсом.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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