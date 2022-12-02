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Киноафиша Новости В сети появилась короткометражка, на основе которой был снят кассовый хоррор «Улыбка»

В сети появилась короткометражка, на основе которой был снят кассовый хоррор «Улыбка»

2 декабря 2022 11:31
В сети появилась короткометражка, на основе которой был снят кассовый хоррор «Улыбка»

Фильм представляет собой предысторию девушки, заразившую страшным проклятьем главную героиню «Улыбки».

Кинокомпания Paramount опубликовала короткометражку «Лора не спала» режиссера Паркера Финна, на основе которой он позже снял свой популярный фильм ужасов «Улыбка». Главные роли в короткометражке исполнили Кэйтлин Стэйси («Нью-Йорк, или Не считается»), также снявшаяся в «Улыбке», и Лью Темпл («Одичавшие»).

11-минутный короткометражный фильм посвящен Лоре Уивер (Стэйси), которая пришла на прием к своему психотерапевту (Темпл). Во время сеанса она рассказывает ему о ночных кошмарах, в которых ее преследует таинственный человек с широкой улыбкой на лице. Внезапно доктор начинает делать ужасающие жесты, а на его лице вырастает жуткая улыбка.

«Улыбка» вышла на экраны в сентябре этого года. Кроме Стэйси, в ней также сыграли Сози Бэйкон («Мейр из Исттауна»), Кайл Галлнер («Рыжий»), Джесси Ашер («Банкир») и другие. По сюжету, доктор Роуз Коттер («Бэйкон») становится свидетельницей самоубийства молодой пациентки психиатрической лечебницы Лоры (Стэйси): девушка, ранее утверждавшая, что ее преследует некая злая сущность, перерезает себе горло. После этого Роуз всюду начинает мерещиться улыбающийся призрак погибшей, а ее жизнь постепенно разваливается на части. Фильм стал хитом проката, собрав $215 млн в мировом прокате при бюджете всего в $17 млн.

«Лора не спала» также будет добавлен на DVD и Blu-ray версии «Улыбки», которые появятся в продаже в следующем месяце.

Фото: Paramount
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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