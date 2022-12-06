Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов

Совсем недавно вышел сериал «Замерзшие», повествующий о следователе, который расследует серию убийств в одном карельском городке. Рассказываем о других не менее захватывающих детективах, от которых кровь стынет в жилах.

«Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера, основанная на первой книге из трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, – сумрачный, холодный, буквально пробирающий до костей детектив о семейных тайнах, распутать клубок которых берутся журналист Микаэль Блумквист и хакерша-неформалка Лисбет Саландер. Фильм, вышедший на экраны в 2011 году, – идеальная киноадаптация, воплотившая и гнетущую атмосферу шведской зимы, и сложные, поломанные судьбы персонажей, и отчаянные отношения главных героев, и детали расследования исчезновения девушки, которое вытащит на свет всю наследственную тьму. Роман «Девушка с татуировкой дракона» еще в 2005 году подарил миру сильную Лисбет Саландер, которая мстит преступникам за женщин, переживших насилие. На экране героиню, которая борется с патриархатом, великолепно воплотила Руни Мара.

Девушка с татуировкой дракона

Датский мини-сериал, снятый по одноименному бестселлеру Сорена Свейструпа, – нуарный детектив в печальных тонах, который рассказывает о запутанном расследовании череды жестоких убийств женщин в Копенгагене, на месте которых маньяк всегда оставляет каштанового человечка. Шоу с заторможенным темпом повествования, каждая сцена в котором настораживает и заманивает зрителя в опасное путешествие по семейным историям, в которых скрывается ужасная правда. «Каштановый человечек» – ни в коем случае не остросюжетный, а классический детектив, сотканный из социальной повестки, мрачной, угнетающей атмосферы и нарастающей тревожности. Главная героиня сериала, детектив Найя Тулин, – холодная, справедливая и очень талантливая, всю себя отдает работе, ее упорству можно только позавидовать, а игра актрисы Даницы Чурчич покорит ваше сердце. «Каштановый человечек» не только пугает некоторыми деталями, от которых холодок пробегает по спине, но и обязательно удивит своей шокирующей развязкой.

Каштановый человечек

Перевал (2018)

Еще один скандинавский нуар, который сначала невольно будет ассоциироваться с шведско-датским культовым многосерийным детективом «Мост», но сериал окажется куда сложнее и запутаннее. Окутанный почти беспросветным мраком и мистическими отсылками к гневу рогатого Крампуса (злого двойника Санты, наказывающего непослушных детей), которые нужны лишь для того, чтобы сбить вас с толку, «Перевал» приглашает зрителя прогуляться по альпийскому лесу вместе в поисках серийного убийцы в маске «рождественского черта». С сериалом стоит познакомиться хотя бы из-за его безукоризненно тяжелой, черно-серой стилистики, которая усиливает и без того жуткую атмосферу, сюжетных ловушек, в которые вы, скорее всего, попадетесь, и неожиданного, немного сказочного финала.

Перевал

Российский сериал «Коса», увидевший свет в 2021 году, конечно, во многом вдохновлен «Настоящим детективом» и той же «Девушкой с татуировкой дракона», а следователь Ева Кайдес – это такая новая Кларисса Старлинг или Лисбет Саландер. Но несмотря на явные отсылки, проект удивляет неоднозначными героями, жестокостью и невероятными пейзажами Куршской косы. Помимо увлекательного расследования убийств, которые совершает маньяк (или его подражатель), в сериале больше всего цепляют трансформации центральных персонажей, каждый из которых до поры до времени держит своих внутренних демонов в узде. В «Косе» хоть и нет той морозной атмосферы скандинавских детективов, зато человеческое хладнокровие в ней через льется через край, а самые страшные люди, увы, живут по соседству.

Коса

Тайны Сильверхёйда (2015)

Если вам наскучили похожие друг на друга детективы про маньяков, советуем обратить внимание на «Тайны Сильверхейда». Мистический триллер, в котором главная героиня детектив Ева Торнблад расследует загадочное исчезновение мальчика, который пропал при схожих обстоятельствах, что и ее дочь семь лет назад. В этом сериале есть буквально все: и сильная детективная линия, и жутковатый фольклор, и личные драмы, и непроходимые леса с густым туманом, которые сами по себе уже достаточно пугают. «Тайны Сильверхейда» – меланхолический, периодически плавно переходящий в легкий хоррор шведский проект, от которого вы точно не сможете оторваться.

Тайны Сильверхёйда

«Чужак», основанный на одноименном романе Короля Ужасов Стивена Кинга, – медленно развивающийся мистический детектив про исчезновение детей, в котором, на первый взгляд, все довольно очевидно, но ожившая легенда про страшного Эль Кукуя сможет удивить даже самого искушенного зрителя. Сериал снят в серых, безжизненных тонах, которые отлично передают депрессивное и максимально тревожное настроение жителей маленького американского городка, который потрясло жестокое убийство. «Чужак» балансирует на грани ужасов и детектива и никогда не скатывается в один из жанров, заставляя зрителя гадать – способен ли тренер бейсбольной команды Терри Мэйтленд на ужасные вещи или в смерти мальчика виновато нечто потустороннее?

Чужак

Что спрятано в снегу (2018)

Этот скандинавский сериал основан на реальных событиях – истории маньяка-самозванца Томаса Куика, который признался в тридцати убийствах, чтобы получить доступ к бесплатной тюремной медицине. Неспешный детектив напрочь лишен неожиданных сюжетных твистов и экшена, но главное его преимущество в том, как детально создатели шоу пропаивали противоречивых персонажей, секреты и прошлое которых пугают куда сильнее преступлений, совершенных много лет назад. «Что спрятано в снегу» – еще один качественный пример тревожного ледяного нуара, который напоминает сложную головоломку и понравится тем, кто любит сериалы с двойным дном.