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Киноафиша Новости Мелисса Маккарти сыграет в рождественской комедии от создателя «Реальной любви»

Мелисса Маккарти сыграет в рождественской комедии от создателя «Реальной любви»

16 декабря 2022 10:58
Мелисса Маккарти сыграет в рождественской комедии от создателя «Реальной любви»

В центре сюжета — трудоголик, решивший вернуть любовь семьи с помощью магии джинна.

Как передает Deadline, кинокомпании Universal и Working Title утвердили Мелиссу Маккарти на одну из главных ролей в своем пока безымянном рождественском проекте для стримингового сервиса Peacock.

Сценарий фильма будет написан Ричардом Кертисом, которого многие зрители могут знать по таким картинам, как «Реальная любовь», Yesterday и «Бойфренд из будущего». Режиссером проекта выступит Сэм Бойд, ранее работавший над сериалами «Соври мне», «Личная жизнь» и лентой «Статус: все сложно». Продюсируют проект Тим Беван («Темные времена») и Эрик Феллнер («Вселенная Стивена Хоккинга») из Working Title, а также Рива Маркер («Дьявол всегда здесь») из Linden Productions.

Фильм будет представлять собой смесь комедии и сказки. Зрителей ждет история о трудоголике, который обращается за помощью к волшебному джинну, чтобы вернуть любовь и доверие семьи перед Рождеством.

Маккарти в первую очередь известна по фильмам «Сможете ли вы меня простить?», «Шпион» и «Девичник в Вегасе». За свою карьеру она дважды номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус». Недавно актриса завершила работу над фильмами Unfrosted: The Pop-Tart Story Джерри Сайнфелда, в котором она сыграла вместе с Хью Грантом и Эми Шумер, и игровым ремейком классического мультфильма «Русалочка».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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