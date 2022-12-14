«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона

Фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона настолько не нуждается в представлении, что писать стандартный абзац «в предыдущих сериях» кажется совсем неуместным. Лучше перечислить все полученные им регалии: картина была номинирована на 9 премий «Оскар» и 4 «Глобуса», стала самым кассовым фильмом в истории и породила множество культурных отсылок и оммажей. Поговорим о том, как снимали «Аватар 2: Путь воды» и почему выхода второго фильма пришлось ждать 13 лет.

Сюжет

События «Аватара 2: Путь воды» происходят на планете Пандора, месте обитания антропоморфных синих существ, спустя более 10 лет с момента событий первого фильма. Джейк и Нейтири живут в гармонии и воспитывают пятерых детей. После неудачной попытки колонизации Пандоры, люди вернулись, чтобы отомстить и завершить начатое. Это вынуждает семью Салли покинуть родные места и отправиться на земли клана Меткайна – в океаны Пандоры.

Аватар 2: Путь воды

Причины задержки сиквела

Немногие знают, что сценарий для первого «Аватара» Кэмерон написал еще в 1995 году. Более того, он был сразу же утвержден студией 20th Century Fox, после чего начались полномасштабные съемки. Однако проблемы возникли оттуда, откуда не ждали – на этапе технологий. Поскольку сюжет фильма предполагал использование CGI-эффектов, Кэмерону было важно, чтобы эмоции аватара передавались живо, словно их играли настоящие синие существа. Поскольку на тот момент CGI еще не достиг такого технологического уровня, съемки были отложены на долгих 15 лет. То же произошло и с новым «Аватаром». Когда Кэмерон заявил, что сиквел будет снят под водой, команде предстояло решить одну важную проблему – технологии захвата в жидкой среде. Дело в том, что свет, отражаясь от воды, создает множество ложных маркеров, которые передают мимику и движения актеров с искажениями. Чтобы найти решение понадобилось несколько лет. Добавим сюда сроки на разработку сценария, пандемию коронавируса и сами съемки, и получим ту самую восьмилетнюю задержку.

Аватар: Путь воды

Возвращение Сигурни Уивер

Летом 2022 года стало известно, что к съемкам в сиквеле вернется любимица режиссера Сигурни Уивер, исполнившая роль доктора Грэйс Огустин в «Аватаре» 2009 года. Загвоздка была лишь в том, что персонаж Уивер трагически погиб в первом фильме, и новость о ее возвращении, мягко говоря, вызвала недоумение. Мы говорим о флешбэках в прошлое или в 2154 году человечество сможет воскрешать людей? Все оказалось гораздо прозаичнее – Уивер сыграла совершенно нового персонажа, приемную дочь Джейка и Нейтири по имени Кири. Когда Кэмерон предложил Уивер сыграть подростка, та была в полном восторге от идеи. Сыграть персонажа на несколько десятков лет моложе – настоящий актерский вызов. Известно, что, готовясь к съемкам, актриса проводила много времени в окружении тинейджеров, чтобы перенять их пластику тела и манеру общения.

Аватар 2: Путь воды

Новый каст

Как известно, Кэмерон любит задействовать в своих фильмах актеров, с которыми ему уже приходилось работать раньше. Как отмечалось выше, даже смерть героини не является для него помехой. В фильме появится и Стивен Лэнг (также погибший в первой части), который сыграл только в одной сцене. Естественно, к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон (Джейк Салли) и Зои Салдана (Нейтири). Но кого вы не ожидали увидеть в «Аватаре: Путь воды», так это… Кейт Уинслет. Последний раз актриса работала с Кэмероном над фильмом «Титаник». Опыт был не самым приятным для актрисы, поэтому режиссер был искренне удивлен согласием Уинслет на съемки в новом проекте. Кейт сыграла Ронейл, лидера водного клана Меткайна, населяющего рифы Пандоры. Ронейл правит вместе со своим мужем Тоновари (Клифф Кёртис) и, по словам Уинслет, является очень сильным войном. Будучи беременной, женщина вступает в бой с захватчиками, чтобы сохранить самое важное – свою семью и родные земли.

Аватар 2: Путь воды

О съемках в воде

Вместо того, чтобы имитировать подводные сцены, подвешивая людей к тросам, актеры «Аватара 2» погружаются в резервуар для воды емкостью 900 000 галлонов, имитирующий океанские течения. Это важно для того, чтобы физика движений актеров выглядела реалистично. Для съемок актеры обучались фридайвингу и учились задерживать дыхание под водой. Особенно сильно это понравилось Кейт Уинслет – актриса даже побила рекорд Тома Круза, продержавшись 7 минут 14 секунд. Кэмерон и его команда также построили новую систему камер, которая создает эффект стереоскопической 3D-системы. Именно поэтому «Аватар 2» рекомендован к просмотру в 4D кинотеатрах, оснащенных самым современным оборудованием. Впечатляет!

Кадр со съемок фильма «Аватар 2: Путь воды»

О следующих частях

Планы Кэмерона на будущее франшизы довольно амбициозны – режиссер хочет создать целую вселенную, которая будет включать в себя несколько поколений людей и на'ви. На данный момент, в разработке находятся, как минимум три сиквела. Судя по словам режиссера, эта история будет полна драмы и мрачности, но, в конце концов, станет воплощением надежды и милосердия. Режиссер также допускает, что разработку 4 и 5 части поручит другим режиссерам, однако «Аватар 3» планирует снять сам. Однако судьба зависит от успеха второго фильма – фильмы получат зеленый свет только в том случае, если первый сиквел соберет необходимую кассу и покроет расходы, которые составляют примерно 250 миллионов долларов.