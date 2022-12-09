Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: 12 месяцев" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кристен Стюарт возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля

Кристен Стюарт возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля

9 декабря 2022 17:12
Кристен Стюарт возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля

Директора фестиваля назвали ее «одной из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения».

Кристен Стюарт была выбрана председателем международного жюри следующего Берлинского кинофестиваля. Об этом объявили директора фестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан:

«Мы очень рады сообщить, что Кристен Стюарт взялась за эту ответственную работу. Она — одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. Она воплотила на экране множество знаковыъ персонажей, от Беллы Свон до принцессы Уэльской. Мы надеемся, что Кристен Стюарт станет идеальным мостом между США и Европой».

Стюарт в первую очередь известна по фильмам «Сумерки», «Комната страха» и «Ангелы Чарли». В этом году актриса впервые была удостоена номинации на «Оскар» за свою роль в исторической драме «Спенсер». Последним ее на данный момент проектом является фантастический триллер «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга. Также недавно Стюарт объявила, что приступила к разработке своего режиссерского дебюта, которым станет картина The Chronology of Water («Хронология воды») по одноименной книге Лидии Юкнавич.

Стюарт впервые появилась на Берлинском кинофестивале в 2010 году. Тогда она с режиссером Джейком Скоттом представила на мероприятии независимую драму «Добро пожаловать к Райли».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Related video