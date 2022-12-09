Кристен Стюарт возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля

Директора фестиваля назвали ее «одной из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения».

Кристен Стюарт была выбрана председателем международного жюри следующего Берлинского кинофестиваля. Об этом объявили директора фестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан:

«Мы очень рады сообщить, что Кристен Стюарт взялась за эту ответственную работу. Она — одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. Она воплотила на экране множество знаковыъ персонажей, от Беллы Свон до принцессы Уэльской. Мы надеемся, что Кристен Стюарт станет идеальным мостом между США и Европой».

Стюарт в первую очередь известна по фильмам «Сумерки», «Комната страха» и «Ангелы Чарли». В этом году актриса впервые была удостоена номинации на «Оскар» за свою роль в исторической драме «Спенсер». Последним ее на данный момент проектом является фантастический триллер «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга. Также недавно Стюарт объявила, что приступила к разработке своего режиссерского дебюта, которым станет картина The Chronology of Water («Хронология воды») по одноименной книге Лидии Юкнавич.

Стюарт впервые появилась на Берлинском кинофестивале в 2010 году. Тогда она с режиссером Джейком Скоттом представила на мероприятии независимую драму «Добро пожаловать к Райли».