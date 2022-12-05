«Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет перезапуском франшизы

Предстоящий блокбастер «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет мягким перезапуском масштабной франшизы про гигантских роботов. Об этом в интервью для Black Girl Nerds рассказал режиссер картины Стивен Кейпл — младший («Крид 2»):

«Поклонникам «Трансформеров» новый фильм может показаться настоящей перезагрузкой. Я к тому, что на этот раз зрителей ожидает гораздо больше, чем очередная история о попытке восхождения Десептиконов».

Вырванная из контекста цитата постановщика сразу попала в заголовки новостных порталов, но технически фильм является продолжением «Бамблби», о чем свидетельствует хотя бы дизайн персонажей, однако сюжетно ленты, скорее всего, действительно не связаны. События спин-оффа про желтого автобота разворачивались в 1980-х годах, а действие «Восхождения Звероботов» происходит в 1994-м. По сути, создатели действуют по отработанной формуле — не отменяют, но и никак не затрагивают картины Майкла Бэя, а просто готовят новое приключение во вселенной, при этом стилистически следуя духу предшественника, а не боевиков Бэя.

В седьмой части киносерии расскажут о противостоянии Автоботов и Десептиконов, к которому подключатся звероподобные Максималы, а также беспощадные Предаконы и Террорконы.

Премьера «Восхождения Звероботов» состоится 9 июня 2023 года.