Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иван Царевич и Серый Волк 5" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»

В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»

27 декабря 2022 15:56
В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»

Зрителям больше всего интересны супергеройские ленты.

До конца 2022 года осталось меньше недели, поэтому многие сейчас подводят итоги. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила список самых популярных фильмов у «пиратов». Возглавил десятку наиболее востребованных картин вышедший в марте мрачный кинокомикс DC «Бэтмен», а тройку лидеров замкнули два блокбастера киновселенной Marvel — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

На четвертом месте расположился кассовый авиационный блокбастер с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», а пятую строчку занял приключенческий экшен с Райаном Рейнольдсом «Проект «Адам».

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Бэтмен»;
  2. «Человек-паук: Нет пути домой»;
  3. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»;
  4. «Топ Ган: Мэверик»;
  5. «Проект «Адам»;
  6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»;
  7. «Затерянный город»;
  8. «Соник 2 в кино»;
  9. «Мир Юрского периода: Господство»;
  10. «Варяг».

Согласно приведенному отчету, за последние двенадцать месяцев число пиратских порталов сократилось в 1,7 раза — примерно до 69 тысяч сайтов. Самыми популярными кинопроектами везде остаются супергеройские блокбастеры.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Читать далее 26 декабря 2022
Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Читать далее 27 декабря 2022
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»? Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»? Читать далее 25 декабря 2022
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца Читать далее 26 декабря 2022
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Читать далее 25 декабря 2022
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Читать далее 23 декабря 2022
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»? Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»? Читать далее 24 декабря 2022
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком «Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком Читать далее 23 декабря 2022
Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Читать далее 27 декабря 2022
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Читать далее 26 декабря 2022
Related video