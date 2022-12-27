В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»
Зрителям больше всего интересны супергеройские ленты.
До конца 2022 года осталось меньше недели, поэтому многие сейчас подводят итоги. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила список самых популярных фильмов у «пиратов». Возглавил десятку наиболее востребованных картин вышедший в марте мрачный кинокомикс DC «Бэтмен», а тройку лидеров замкнули два блокбастера киновселенной Marvel — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
На четвертом месте расположился кассовый авиационный блокбастер с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», а пятую строчку занял приключенческий экшен с Райаном Рейнольдсом «Проект «Адам».
Полный топ-10 выглядит следующим образом:
- «Бэтмен»;
- «Человек-паук: Нет пути домой»;
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Проект «Адам»;
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»;
- «Затерянный город»;
- «Соник 2 в кино»;
- «Мир Юрского периода: Господство»;
- «Варяг».
Согласно приведенному отчету, за последние двенадцать месяцев число пиратских порталов сократилось в 1,7 раза — примерно до 69 тысяч сайтов. Самыми популярными кинопроектами везде остаются супергеройские блокбастеры.