В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»

До конца 2022 года осталось меньше недели, поэтому многие сейчас подводят итоги. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила список самых популярных фильмов у «пиратов». Возглавил десятку наиболее востребованных картин вышедший в марте мрачный кинокомикс DC «Бэтмен», а тройку лидеров замкнули два блокбастера киновселенной Marvel — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

На четвертом месте расположился кассовый авиационный блокбастер с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», а пятую строчку занял приключенческий экшен с Райаном Рейнольдсом «Проект «Адам».

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

«Бэтмен»; «Человек-паук: Нет пути домой»; «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»; «Топ Ган: Мэверик»; «Проект «Адам»; «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»; «Затерянный город»; «Соник 2 в кино»; «Мир Юрского периода: Господство»; «Варяг».

Согласно приведенному отчету, за последние двенадцать месяцев число пиратских порталов сократилось в 1,7 раза — примерно до 69 тысяч сайтов. Самыми популярными кинопроектами везде остаются супергеройские блокбастеры.