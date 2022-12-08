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Киноафиша Новости Джейк Джилленхол договаривается о роли в сериале «Презумпция невиновности»

Джейк Джилленхол договаривается о роли в сериале «Презумпция невиновности»

8 декабря 2022 12:06
Джейк Джилленхол договаривается о роли в сериале «Презумпция невиновности»

Актер идет по стопам Харрисона Форда.

Джейк Джилленхол уже давно присматривает материал для дебюта на телевидении, но теперь он близок к тому, чтобы определиться. По сведениям Variety, актер ведет переговоры по поводу главной роли в сериал Apple TV+ по роману Скотта Туроу «Презумпция невиновности».

Сюжет литературного первоисточника вращается вокруг убийства, перевернувшего с ног на голову всю чикагскую прокуратуру, поскольку в преступлении подозревается один из ее сотрудников. В процессе расследования наружу всплывают различные грехи окружающих и самого главного героя, который был далеко не самым примерным семьянином. Джилленхолу прочат образ Расти Сэбича — протагониста, уличенного в любовной связи с убитой коллегой. Все улики ведут к тому, что именно он причастен к ее смерти, поэтому ему необходимо придумать способ доказать свою невиновность.

Книга Туроу уже была экранизирована в 1990 году, когда вышел одноименный юридический триллер с Харрисоном Фордом. Новым же проектом занимается создатель «Большой маленькой лжи» и «Отыграть назад» Дэвид Э. Келли — он выступает исполнительным продюсером, шоураннером и главным сценаристом. В продюсерскую команду шоу также вошли Джей Джей Абрамс, Дастин Томасон, Мэттью Тинкер, Рэйчел Раш Рич, Шарр Уайт, Мики Джонсон, а также сам Джилленхол и Туроу. Производство курируют Warner Bros. Television и Bad Robot Productions.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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