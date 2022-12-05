Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей

Ранний успех, многомиллионные гонорары и мировая популярность вскружили голову не одному десятку знаменитостей. Многие из них не справились с давлением и потеряли былую славу, а некоторым удалось побороть пагубные привычки и вернуться к нормальной жизни. В этой подборке вспоминаем голливудских звезд, которые столкнулись с зависимостью.

Джастин не раз признавался в том, что в его жизни имели место проблемы с запрещенными веществами. Особенно тяжелым для него выдался период с 19 лет до 21 года, когда бесконтрольное употребление наркотиков спровоцировало серьезные проблемы со здоровьем (артисту диагностировали болезнь Лайма и вирус Эпштейна – Барра). В то же время у Бибера появились проблемы с законом – он не раз находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, участвовал в драках и мелких хулиганствах, а в Интернете стали появляться фото, на которых певец выглядел, мягко говоря, болезненно. Однако в 2014 году Бибер начал реабилитационную терапию, которая, судя по его документальному фильму, продолжается до сих пор.

Джастин Бибер

Как и большинство звезд, на которых слава обрушилась в сравнительно раннем возрасте, Майли Сайрус, еще будучи подростком, пристрастилась к легким наркотикам и алкоголю. Зависимость от веществ, как считает певица, передалась ей по наследству от отца и матери, которые сами употребляли. Однако, в отличие от многих коллег, Майли не спешила вставать на путь исправления. Отказаться от запрещенных веществ певице пришлось лишь после того, как в 2019 году она чуть не лишилась голоса и перенесла операцию на голосовых связках.

Майли Сайрус

Мало кто знает, что Кара – выходец из аристократической британской семьи. Ее бабушка – фрейлина принцессы Маргарет, а дед – бывший глава государственной комиссии «Английское наследие». С самого детства ее окружали балы и светские приемы, где Кара чувствовала себя лишней. Ситуацию усугубляло то, что ее мать Пандора Делевинь много лет употребляла, и детство Кары было омрачено ее бесчисленными наркомарафонами и постоянной сменой настроения. Помимо светского статуса и состояния, в наследство от матери Каре досталась и зависимость. В 2013 году папарацци поймали модель на употреблении, что стало причиной прекращения контракта с брендом H&M, а совсем недавно в Сети опубликовали провокационные снимки, на которых девушка находилась в неадекватном состоянии – чуть позже инсайдеры стали говорить о том, что частный борт Jay-Z в тот день не мог улететь из-за выходок модели.

Кара Делевинь

Актер Дэниел Рэдклифф подарил нам прекрасного персонажа в саге о юном волшебнике, но именно эта франшиза стала причиной его серьезных проблем с алкоголем. Как признавался Рэдклифф в одном из своих интервью, работа над последними частями «Гарри Поттера» превратила его в настоящего алкоголика: он настолько привязался к своему персонажу, что был потерян и не знал, что делать дальше. Это также влияло на его актерские способности: по словам Рэдклиффа, ему до сих пор стыдно смотреть шестую часть франшизы (« Гарри Поттер и Принц-полукровка »), поскольку играет он там из рук вон плохо. Тем не менее актеру удалось остановиться (не без помощи друзей и родных), и на данный момент он продолжает строить довольно успешную кинокарьеру.

Дэниел Рэдклифф

Похожая ситуация произошла и с актером другой знаменитой киноэпопеи – « Игры престолов ». Надежда и опора дома Старков, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон тоже не смог экологично пережить расставание с франшизой. Депрессия и алкоголь случались с Китом и во время съемок, однако после их завершения вышли на совершенно новый уровень. Актер уходил в продолжительные запои, напивался до состояния, когда его выгоняли из заведений. Однако вскоре актер осознал деструктивность своего поведения и отправился в реабилитационный центр, а также вступил в сообщество анонимных алкоголиков. Его жена и коллега по съемкам в «Игре престолов» Роуз Лесли уверяет, что после клиники они оба живут в трезвости уже несколько лет.

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Кит Харингтон

Бейкер, также именуемый как Machine Gun Kelly, – американский рэпер, рок-музыкант и актер. Как и многие представители музыкальной индустрии, при написании своих песен Колсон часто прибегал к изменяющим сознание веществам. Артист признается, что долгие годы был уверен в том, что запрещенные препараты – инструмент для создания искусства. Изменить свое мнение ему помогла новая возлюбленная Меган Фокс . Она настояла на прохождении Колсоном терапии: виной тому попытка суицида, которая случилась после смерти отца музыканта. В тот момент его психическое состояние оставляло желать лучшего, а наркотики только усугубляли дело: Колсон спал с ружьем у кровати и был уверен, что его хотят убить.

Колсон Бейкер

Свой звездный час звезда фильма « Папе снова 17 » получил в далеком 2006-м, сыграв школьного красавчика Троя Болтона в подростковом « Классном мюзикле ». Благодаря фильму 19-летний Зак мгновенно стал одним из самых популярных в мире тинейджеров, а вместе с тем попал в список Forbes. Слава стала триггером для употребления алкоголя и экспериментов с наркотиками. Одним из критических моментов в употреблении стал случай, когда приятель Эфрона и сам Зак ввязались в конфликт с вооруженным человеком и едва не получили увечья. Сейчас актер завязал с запрещенными веществами, ведет здоровый образ жизни и регулярно тренируется. А до 2022 года актер даже придерживался растительной диеты.