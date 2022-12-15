Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек

Для тех, у кого мало свободного времени перед праздниками, но кому очень хочется зарядиться новогодней атмосферой.

От нашей семьи к вашей (2020)

Трогательный короткометражный мультфильм Disney, выпущенный в рамках праздничной благотворительной кампании, рассказывает о рождественских традициях одной семьи. В центре сюжета – история винтажного Микки-Мауса, которого бабушка подарила подарила своей внучке.

От нашей семьи к вашей

Лили и снеговик (2020)

Девочка заводит дружбу со снеговиком, однако со временем начинает забывать его. Но есть ли преграды для настоящей дружбы?

Лили и снеговик

A Shorter Letter (2019)

Мальчик получает от Санта-Клауса письмо, благодаря которому понимает, насколько важны и дороги те, кто находится рядом с ним.

A Shorter Letter

Рождество Ангелы (2017)

Добрый семейный мультфильм, действие которого разворачивается в Ирландии начала XX века. Маленькая девочка Ангела с замиранием сердца ждет праздника и мечтает встретить Рождество всей семьей.

Рождество Ангелы

Sainsbury's: The Greatest Gift (2016)

Британский короткометражный мультфильм о буднях сотрудника фабрики игрушек и важности семейных ценностей.

Sainsbury's: The Greatest Gift

Новый год для елок (2015)

Одноминутная остроумная короткометражка-перевертыш, фантазирующая о том, что было бы, если бы не люди покупали под Новый год елки, а наоборот.

Новый год для елок

Бабушкин пульт (2015)

Маленький мальчик получает на Рождество долгожданный подарок – радиоуправляемую машинку. Однако пульт от нее ведет себя как-то странно, что приводит к череде забавных неурядиц.

Бабушкин пульт

Justino (2015)

Трогательная испанская короткометражка об одиноком охраннике склада манекенов, которого под Рождество ждет самое настоящее чудо.

Justino

Подарок (2014)

Главная героиня романтической новогодней короткометражки Ивана Петухова – сотрудница торгового центра в исполнении Умы Турман, занимающаяся упаковкой подарков. Уже год к ней постоянно приходит скромный фокусник, который на этот раз просит завернуть особый подарок, благодаря которому отношения между героями наконец-таки обретут определенность.

Подарок

Нечаянно (2014)

Любителям черного юмора однозначно стоит ознакомиться с короткометражкой Жоры Крыжовникова с Тимофеем Трибунцевым в главной роли – о мужичке, зашедшем перед Новым годом к соседке и случайно убившем ее. На помощь герою приходит вся семья, которая пытается придумать, что же им теперь делать, а заодно и отметить праздник.

Нечаянно

Обаятельный снеговик в озвучке Юрия Никулина волшебным образом оживает и отправляется к Деду Морозу, чтобы передать ему письмо от ребятишек. Помогать храброму почтальону спасти послание от коварных лисицы, волка и филина будет отважный щенок.

Снеговик-почтовик

Снеговик (1982)

Британская короткометражка, снятая по одноименной книге, о мальчике, слепившем снеговика, который внезапно ожил. После чего друзья отправились в удивительное путешествие.

Снеговик

Как рождаются тосты (1962)

Советская сатирическая комедия о сотрудниках треста, которые перед празднованием Нового года заняты тем, как придумать соответствующий торжественности момента тост, пока их заказчик, приехавший за оборудованием, заперт на складе.