Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Для тех, у кого мало свободного времени перед праздниками, но кому очень хочется зарядиться новогодней атмосферой.
От нашей семьи к вашей (2020)
Трогательный короткометражный мультфильм Disney, выпущенный в рамках праздничной благотворительной кампании, рассказывает о рождественских традициях одной семьи. В центре сюжета – история винтажного Микки-Мауса, которого бабушка подарила подарила своей внучке.
Лили и снеговик (2020)
Девочка заводит дружбу со снеговиком, однако со временем начинает забывать его. Но есть ли преграды для настоящей дружбы?
A Shorter Letter (2019)
Мальчик получает от Санта-Клауса письмо, благодаря которому понимает, насколько важны и дороги те, кто находится рядом с ним.
Рождество Ангелы (2017)
Добрый семейный мультфильм, действие которого разворачивается в Ирландии начала XX века. Маленькая девочка Ангела с замиранием сердца ждет праздника и мечтает встретить Рождество всей семьей.
Sainsbury's: The Greatest Gift (2016)
Британский короткометражный мультфильм о буднях сотрудника фабрики игрушек и важности семейных ценностей.
Новый год для елок (2015)
Одноминутная остроумная короткометражка-перевертыш, фантазирующая о том, что было бы, если бы не люди покупали под Новый год елки, а наоборот.
Бабушкин пульт (2015)
Маленький мальчик получает на Рождество долгожданный подарок – радиоуправляемую машинку. Однако пульт от нее ведет себя как-то странно, что приводит к череде забавных неурядиц.
Justino (2015)
Трогательная испанская короткометражка об одиноком охраннике склада манекенов, которого под Рождество ждет самое настоящее чудо.
Подарок (2014)
Главная героиня романтической новогодней короткометражки Ивана Петухова – сотрудница торгового центра в исполнении Умы Турман, занимающаяся упаковкой подарков. Уже год к ней постоянно приходит скромный фокусник, который на этот раз просит завернуть особый подарок, благодаря которому отношения между героями наконец-таки обретут определенность.
Нечаянно (2014)
Любителям черного юмора однозначно стоит ознакомиться с короткометражкой Жоры Крыжовникова с Тимофеем Трибунцевым в главной роли – о мужичке, зашедшем перед Новым годом к соседке и случайно убившем ее. На помощь герою приходит вся семья, которая пытается придумать, что же им теперь делать, а заодно и отметить праздник.
Снеговик-почтовик (1955)
Обаятельный снеговик в озвучке Юрия Никулина волшебным образом оживает и отправляется к Деду Морозу, чтобы передать ему письмо от ребятишек. Помогать храброму почтальону спасти послание от коварных лисицы, волка и филина будет отважный щенок.
Снеговик (1982)
Британская короткометражка, снятая по одноименной книге, о мальчике, слепившем снеговика, который внезапно ожил. После чего друзья отправились в удивительное путешествие.
Как рождаются тосты (1962)
Советская сатирическая комедия о сотрудниках треста, которые перед празднованием Нового года заняты тем, как придумать соответствующий торжественности момента тост, пока их заказчик, приехавший за оборудованием, заперт на складе.