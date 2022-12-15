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Киноафиша Новости Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек

15 декабря 2022 14:00
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек

Для тех, у кого мало свободного времени перед праздниками, но кому очень хочется зарядиться новогодней атмосферой.

От нашей семьи к вашей (2020)

Трогательный короткометражный мультфильм Disney, выпущенный в рамках праздничной благотворительной кампании, рассказывает о рождественских традициях одной семьи. В центре сюжета – история винтажного Микки-Мауса, которого бабушка подарила подарила своей внучке.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
От нашей семьи к вашей

Лили и снеговик (2020)

Девочка заводит дружбу со снеговиком, однако со временем начинает забывать его. Но есть ли преграды для настоящей дружбы?

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Лили и снеговик

A Shorter Letter (2019)

Мальчик получает от Санта-Клауса письмо, благодаря которому понимает, насколько важны и дороги те, кто находится рядом с ним.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
A Shorter Letter

Рождество Ангелы (2017)

Добрый семейный мультфильм, действие которого разворачивается в Ирландии начала XX века. Маленькая девочка Ангела с замиранием сердца ждет праздника и мечтает встретить Рождество всей семьей.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Рождество Ангелы

Sainsbury's: The Greatest Gift (2016)

Британский короткометражный мультфильм о буднях сотрудника фабрики игрушек и важности семейных ценностей.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Sainsbury's: The Greatest Gift

Новый год для елок (2015)

Одноминутная остроумная короткометражка-перевертыш, фантазирующая о том, что было бы, если бы не люди покупали под Новый год елки, а наоборот.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Новый год для елок

Бабушкин пульт (2015)

Маленький мальчик получает на Рождество долгожданный подарок – радиоуправляемую машинку. Однако пульт от нее ведет себя как-то странно, что приводит к череде забавных неурядиц.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Бабушкин пульт

Justino (2015)

Трогательная испанская короткометражка об одиноком охраннике склада манекенов, которого под Рождество ждет самое настоящее чудо.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Justino

Подарок (2014)

Главная героиня романтической новогодней короткометражки Ивана Петухова – сотрудница торгового центра в исполнении Умы Турман, занимающаяся упаковкой подарков. Уже год к ней постоянно приходит скромный фокусник, который на этот раз просит завернуть особый подарок, благодаря которому отношения между героями наконец-таки обретут определенность.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Подарок

Нечаянно (2014)

Любителям черного юмора однозначно стоит ознакомиться с короткометражкой Жоры Крыжовникова с Тимофеем Трибунцевым в главной роли – о мужичке, зашедшем перед Новым годом к соседке и случайно убившем ее. На помощь герою приходит вся семья, которая пытается придумать, что же им теперь делать, а заодно и отметить праздник.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Нечаянно

Снеговик-почтовик (1955)

Обаятельный снеговик в озвучке Юрия Никулина волшебным образом оживает и отправляется к Деду Морозу, чтобы передать ему письмо от ребятишек. Помогать храброму почтальону спасти послание от коварных лисицы, волка и филина будет отважный щенок.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Снеговик-почтовик

Снеговик (1982)

Британская короткометражка, снятая по одноименной книге, о мальчике, слепившем снеговика, который внезапно ожил. После чего друзья отправились в удивительное путешествие.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Снеговик

Как рождаются тосты (1962)

Советская сатирическая комедия о сотрудниках треста, которые перед празднованием Нового года заняты тем, как придумать соответствующий торжественности момента тост, пока их заказчик, приехавший за оборудованием, заперт на складе.

Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
Как рождаются тосты

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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