Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Двойной обман Мадлен Коллинз" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Гэбриел Бирн пополнил актерский состав боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

Гэбриел Бирн пополнил актерский состав боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

21 декабря 2022 12:49
Гэбриел Бирн пополнил актерский состав боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

Каст экшена с участием Аны де Армас и Киану Ривза продолжает расширяться.

В актерском составе остросюжетного экшена «Балерина», являющегося спин-оффом «Джона Уика», произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям Deadline, к исполнительскому ансамблю боевика с Аной де Армас в главной роли присоединился накануне Гэбриел Бирн («Подозрительные лица», «Реинкарнация»).

Какая ему отведена роль, пока не ясно, но, несомненно, важная. Вместе с упомянутыми в основной актерский состав входят Анжелика Хьюстон, Норман Ридус, Каталина Сандино Морено, Иэн МакШейн, Лэнс Реддик и Киану Ривз, чье экранное время будет коротким, но запоминающимся.

В центре сюжета окажется молодая девушка, ставшая смертоносной наемницей и, судя по названию, она будет тесно связана с синдикатом киллеров, показанным в «Джоне Уике». Главная героиня попытается отомстить за убийство своего отца — она откроет охоту на всех злодеев, причастных к смерти ее родителя.

Съемочный процесс идет уже второй месяц. Режиссером выступает создатель «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0» Лен Уайзман. Сценарием поочередно занимались Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»).

Дата релиза «Балерины» пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Related video