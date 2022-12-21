Гэбриел Бирн пополнил актерский состав боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

В актерском составе остросюжетного экшена «Балерина», являющегося спин-оффом «Джона Уика», произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям Deadline, к исполнительскому ансамблю боевика с Аной де Армас в главной роли присоединился накануне Гэбриел Бирн («Подозрительные лица», «Реинкарнация»).

Какая ему отведена роль, пока не ясно, но, несомненно, важная. Вместе с упомянутыми в основной актерский состав входят Анжелика Хьюстон, Норман Ридус, Каталина Сандино Морено, Иэн МакШейн, Лэнс Реддик и Киану Ривз, чье экранное время будет коротким, но запоминающимся.

В центре сюжета окажется молодая девушка, ставшая смертоносной наемницей и, судя по названию, она будет тесно связана с синдикатом киллеров, показанным в «Джоне Уике». Главная героиня попытается отомстить за убийство своего отца — она откроет охоту на всех злодеев, причастных к смерти ее родителя.

Съемочный процесс идет уже второй месяц. Режиссером выступает создатель «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0» Лен Уайзман. Сценарием поочередно занимались Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»).

Дата релиза «Балерины» пока не анонсирована.