Тони Коллетт возглавляет итальянский преступный синдикат в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»

Студия Bleecker Street презентовала дебютный трейлер пародийной экшен-комедии «Мафиозная мамаша» (Mafia Mamma). Ведущие роли в фильме сыграли Тони Коллетт и Моника Беллуччи.

В центре сюжета окажется обыкновенная американка по имени Кристин (Коллетт), чья жизнь далека от совершенства. Сын вот-вот отправится в колледж, а муж — типичный изменщик. Все меняется после неожиданной кончины ее итальянского дедушки, оставляющего домохозяйке в наследство настоящую криминальную империю. Отправившись на похороны, она сразу же ощущает на собственной шкуре опасность своего нынешнего положения, но Кристи все равно не отступает. При поддержке многоопытной наставницы Бьянки (Беллуччи) главная героиня берет под контроль семейный бизнес и управляет им в своей уникальной манере.

Сняла фильм режиссер первых «Сумерек» Кэтрин Хардвик. Разработкой сценария занимались Аманда Штерс («Мадам») и авторы сериала «Бездельник» Дж. Майкл Фельдман и Дебби Джхун. В остальной актерский состав вошли Альфонсо Перуджини, Джулио Корсо, Ливия Де Паолис, Бруно Билотта, Алессандро Брессанелло и Йонв Джозеф.

«Мафиозная мамаша» выйдет в кинопрокат 14 апреля 2023 года.