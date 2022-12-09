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Киноафиша Новости Тэрон Эджертон исполнит главную роль в драматическом сериале «Поджигатель»

Тэрон Эджертон исполнит главную роль в драматическом сериале «Поджигатель»

9 декабря 2022 14:02
Тэрон Эджертон исполнит главную роль в драматическом сериале «Поджигатель»

Автором проекта является создатель мини-сериала «Черная птица», в котором также сыграл Эджертон.

Тэрон Эджертон продолжается сотрудничество со стрим-сервисом Apple TV+. Как сообщает Deadline, актер договорился насчет главной роли в драматическом сериале «Поджигатель» (Firebug). Проектом занимается стриминговый сервис Apple TV+ и творческая команда «Черной птицы» — шоураннер Деннис Лихейн и продюсеры из студии Imperative Entertainment.

Сюжет предстоящей детективной драмы вдохновлен реальной историей Джона Леонарда Орра, который был капитаном пожарной команды Южной Калифорнии. Орр был осужден за серию поджогов и убийств, совершенных им в 1980-х и 1990-х годах. В центре повествования окажутся потрепанный жизнью опытный сыщик и загадочный следователь (Эджертон), специализирующийся на поджогах, которые идут по следу двух серийных пироманов.

Лихейн выступает создателем и шоураннером «Поджигателя». В процессе разработки автор использовал материалы из криминального подкаста Кари Антолиса для truth.media. Вместе Лихейном в многочисленную производственную команду входит и сам Эджертон. Дата начала съемок не анонсирована.

В следующем году Эджертон появится в драме «Тетрис», которая также выйдет на Apple TV+, и остросюжетном триллере под названием Carry On. Также в планах у актера остается триквел Kingsman.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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