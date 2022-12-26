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Киноафиша Новости «1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года

«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года

26 декабря 2022 16:06
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года

Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.

Интернет-портал «Кино-театр.ру» поделился результатами опроса среди 22 ведущих российских кино- и телекритиков, проведенного с целью определить лучшие отечественные сериалы уходящего 2022 года.

Лучшим российским проектом года критики признали комедийный детектив «1703». Среди опрошенных ровно половина поставила этот сериал в личную тройку лучших, при этом семь из них отдали «1703» первое место.

Второе место досталось исторической драме «Нулевой пациент». Десять опрошенных критиков поместили его в свой личный топ-3, у трех их них он оказался удостоен первого места.

Последующие места заняли проекты, получившие приблизительно одинаковый рейтинг от респондентов: третье место заняла романтическая комедия «Надвое» (четыре упоминания в топ-3, два первых места), четвертое — медицинское фэнтези «13 клиническая» (четыре упоминания в топ-3, два первых места, сериал отстал от «Надвое» всего на балл). Далее впритык идут пародийная комедия «Горемыки», драматическое шоу «Капельник» и комедийная драма «Почка».

Чемпионом по общему числу упоминаний стал «Нулевой пациент», указанный критиками в опросе в сумме двенадцать раз. Сразу за ним расположились «1703» и подростковая драма «Алиса не может ждать», получившие по одиннадцать упоминаний. Третье место в этом отношении заняли «Почка», «13 клиническая» и криминальная драма «ЮЗЗЗ», которые были упомянуты по восемь раз.

Всего критикам было предложено на выбор 215 российских сериалов. Из них они включили в свои личные топы лучших лишь 25 проектов, что говорит о том, что опрошенные оказались достаточно единодушны в своем выборе. Если не учитывать места представленных шоу в рейтингах критиков, то всего опрошенные упомянули 39 проектов из 215.

Кроме того, по результатам опроса лучшим отечественным производителем сериалов года был пригнан «Кинопоиск», чьи проекты заняли 23% призовых мест в топах критиков. Второе место досталось «Иви» (18% по тому же показателю). Третье место разделили онлайн-кинотеатры Premier и Okko (по 16,6%).

Фото: Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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