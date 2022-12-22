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Киноафиша Новости Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка

22 декабря 2022 12:00
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка

Продолжение комедии «Непослушник» уже в прокате. И пока вы берете билеты в кино, мы составили гид по самым интересным персонажам Виктора Хориняка.

Бармен

Хориняк начал свою карьеру в кино с роли бармена Кости в сериале «Кухня». Проект стал настолько популярным, что его продлили на 6 сезонов; из него в дальнейшем выросли спин-оффы «Отель Элеон» и «Кухня: Война за отель», а также полнометражный фильм «Кухня в Париже». Везде появляется персонаж Хориняка, который сразу понравился зрителям.

Костя — простой парень из Красноярска, который приехал в Москву и устроился барменом в хороший ресторан. Хориняк играет неуверенного в себе, глуповатого, но очень милого героя, который не умеет общаться с девушками и не стремится к карьерному росту. Тем не менее у него по итогу все получается, хотя он все время попадает в нелепые обстоятельства. Специально для роли Виктор посещал курсы, чтобы научиться профессионально смешивать и подавать коктейли.

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Кухня

Богатырь

В серии фильмов «Последний богатырь» Хориняк сыграл главного героя — москвича и «белого мага» Ивана. Он попал в сказочный мир и превратился в богатыря, чтобы победить зло. Его персонаж — одинокий сирота, который зарабатывает на жизнь порчами и приворотами. Он немного трусливый, неуклюжий, но добрый и забавный, отчего его так любят дети.

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Последний богатырь

Боксер

Биографическая драма «Мистер Нокаут» рассказывает историю жизни советского боксера Валерия Попенченко. Олимпийского чемпиона сыграл Хориняк, а его главным партнером по фильму стал Сергей Безруков, исполнивший роль тренера Григория Кусикьянца. Герой Виктора — своенравный и недисциплинированный парень, который учится преодолевать себя, чтобы в конце концов стать звездой спорта.

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Мистер Нокаут

Отец

Виктор также появился в главной роли в комедийном сериале «Родком». Его персонаж — крановщик Сергей Шмелев, который, узнав об измене жены, решает забрать сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы выглядеть примерным отцом и сблизиться с мальчиком, он решает войти в родительский комитет класса.

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Родком

Непослушник

Фильм Владимира Котта открыл зрителям нового интересного героя. Хориняк здесь играет непутевого персонажа, пранкера Димонстра, который устроил перформанс в стенах церкви, нарушив закон по статье об оскорблении чувств верующих. Хитрыми уловками он сбегает от правосудия в шуйский монастырь, где изображает послушника. Физический труд и смирение — не его конек. Зато он — гуру (богоу)годного контента, так что они с настоятелем монастыря переносят миссионерскую деятельность прямо в YouTube.

Во второй части Дима помогает отцу Анатолию, потерявшему память, вернуть свою жизнь и веру в Бога. Любимый в народе герой снова в кино с 15 декабря.

Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Непослушник

Ольга Корф
Ольга Корф
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