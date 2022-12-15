Джеймс Ганн подчеркнул, что «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет включен в киновселенную DC

Накануне авторитетный портал Variety опубликовал большую статью, посвященную перестройкам внутри расширенной вселенной DC. В оригинальном материале (до редакции) говорилось, что новоявленные кураторы франшизы в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана рассматривают возможность интеграции Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона в основную вселенную. Учитывая чрезмерно мрачную и реалистичную тональность ленты Мэтта Ривза, данную версию персонажа очень сложно представить в фэнтезийном мире, где существуют Аквамен и прочие супергерои, но этого и не будет. Как и говорилось ранее, все проекты Ривза о Бэтмене будут автономными — об этом в своем микроблоге сообщил сам Ганн:

«Очень мало журналистов, которых я люблю больше, чем Адама Вари [автор статьи Variety] — он действительно отличный парень. Однако в данном случае я бы посоветовал ему проверить свой источник, так как написанное в материале — абсолютная неправда».

Таким образом, сиквел «Бэтмена», который выйдет не раньше 2025 года, грядущий сериал про Пингвина с Колином Фарреллом и все прочие проекты в рамках этого мира, не будут иметь никакого отношения к киновселенной DC. Комментарий Ганна в сети уже поддержал и сам Ривз.

Что касается кино- и телепроектов производства Ганна, то их разработают с расчетом на тесную взаимосвязь. Подробности этого масштабного плана должны появиться вначале 2023 года.