Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бывшие. Happy end" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеймс Ганн подчеркнул, что «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет включен в киновселенную DC

Джеймс Ганн подчеркнул, что «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет включен в киновселенную DC

15 декабря 2022 13:25
Джеймс Ганн подчеркнул, что «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет включен в киновселенную DC

Кинематографист опроверг слухи, вызванные недавней статьей Variety.

Накануне авторитетный портал Variety опубликовал большую статью, посвященную перестройкам внутри расширенной вселенной DC. В оригинальном материале (до редакции) говорилось, что новоявленные кураторы франшизы в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана рассматривают возможность интеграции Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона в основную вселенную. Учитывая чрезмерно мрачную и реалистичную тональность ленты Мэтта Ривза, данную версию персонажа очень сложно представить в фэнтезийном мире, где существуют Аквамен и прочие супергерои, но этого и не будет. Как и говорилось ранее, все проекты Ривза о Бэтмене будут автономными — об этом в своем микроблоге сообщил сам Ганн:

«Очень мало журналистов, которых я люблю больше, чем Адама Вари [автор статьи Variety] — он действительно отличный парень. Однако в данном случае я бы посоветовал ему проверить свой источник, так как написанное в материале — абсолютная неправда».

Таким образом, сиквел «Бэтмена», который выйдет не раньше 2025 года, грядущий сериал про Пингвина с Колином Фарреллом и все прочие проекты в рамках этого мира, не будут иметь никакого отношения к киновселенной DC. Комментарий Ганна в сети уже поддержал и сам Ривз.

Что касается кино- и телепроектов производства Ганна, то их разработают с расчетом на тесную взаимосвязь. Подробности этого масштабного плана должны появиться вначале 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Читать далее 16 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Related video