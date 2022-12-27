Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников

Знаменитый напиток из книг и фильмов про Гарри Поттера станет прекрасным украшением новогоднего стола, согреет вас в период холодов и наполнит атмосферу приятным запахом корицы.

Стоит отметить, что история этого напитка берет свое начало в XV веке — его готовили еще во времена правления британской династии Тюдоров. Джоан Роулинг, со своей стороны, фактически подарила сливочному пиву «вторую жизнь» — после выходов романов о мальчике-волшебнике оно стало популярным не только в Соединенном Королевстве, но и во всем остальном мире.

Специально для поклонников «поттерианы» Киноафиша собрала самые популярные рецепты сливочного пива — в алкогольном и безалкогольном варианте.

Рецепт традиционный, безалкогольный, более известный как butterscotch (именно такой вкус представляла себе Джоан Роулинг, когда писала свои книги)

Я совершенно в тебе уверен, — улыбнулся Люпин. — Отведай-ка этого питья, ты его заслужил. Это из «Трех метел». Ты ещё нескоро сам сможешь его купить…

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Ингредиенты:

1 литр молока

600 грамм пломбира

100 грамм сахара

100 мл питьевой воды

2 столовые ложки 20% сливок

¼ чайной ложки соли

⅛ чайной ложки черного перца

⅛ чайной ложки корицы

Способ приготовления:

1. С помощью миксера или блендера смешать молоко и мороженое так, чтобы получилась однородная масса.

2. Далее: готовим карамельный сироп. Выливаем 100 мл воды в кастрюлю и добавляем туда 100 грамм сахара.

3. Кастрюлю ставим на маленький огонь, постоянно помешиваем воду, доводя ее до полного закипания. Ждем полного растворения сахара.

4. Все еще помешивая, добавляем в жидкость 2 столовые ложки 20% сливок.

5. Далее добавляем соль, черный перец и корицу.

6. Оставляем полученную смесь на слабом огне еще на три минуты.

7. Остужаем получившийся карамельный соус до комнатной температуры.

8. Остывший соус добавляем к смеси из молока и мороженого, приготовленной ранее.

9. Взбиваем все блендером или миксером.

10. Разливаем по бокалам и подаем гостям!

В фильмах о Гарри Поттере сливочное пиво подавали в больших стеклянных бокалах на толстой ножке. Традиционно этот напиток употребляется в теплом виде.

Гарри Поттер и Принц-полукровка

Рецепт имбирный, безалкогольный, более похожий на butterbeer (именно таким по вкусу должно быть самое настоящее сливочное пиво)

— Ну как бал? — Гарри опустился на соседний стул и откупорил бутылочку сливочного пива.

«Гарри Поттер и Кубок Огня»

Ингредиенты:

1 л газировки «Крем-сода», «Дюшес» или «Буратино»

400 мл 20% сливок

50 грамм сливочного масла

75 грамм белого сахара

75 грамм коричневого сахара

1 чайная ложка соли

⅛ чайной ложки молотой корицы

⅛ чайной ложки имбиря

взбитые сливки по вкус

Способ приготовления:

1.Готовим карамельный соус по традиционному рецепту: выливаем 50 мл воды в кастрюлю и всыпаем в нее белый сахар. Варим на медленном огне до закипания. Ждем, пока растает весь сахар.

2. Не убавляя огонь, добавляем в полученную массу соль и сливочное масло. Все перемешиваем.

3.Всыпаем в кастрюлю коричневый сахар, снова все перемешиваем. На время убираем кастрюлю с огня.

4. Берем другую кастрюлю и вливаем в нее сливки. Подогреваем их на медленном огне, не доводя до кипения.

5. Берем тару с карамельным соусом, снова ставим ее на огонь. Добавляем туда подогретые сливки.

6. Помешиваем получившуюся массу, постепенно добавляя в нее корицу и имбирь.

7. Готовим все до закипания, после чего держим кастрюлю на огне еще 2-3 минуты.

8. Вливаем в стакан газировку, а затем добавляем туда получившийся карамельный соус. Для того, чтобы напиток не был слишком приторным, газировки должно быть больше, чем самого соуса.

Legion-Media

Рецепт классический, алкогольный

— Ну хорошо, — с облегчением сказал Сириус. — Давайте… давайте теперь выпьем, пока ждём. Акцио, сливочное пиво!

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Ингредиенты:

500 мл эля или нефильтрованного пива

2 желтка

8 грамм сливочного масла

250 мл 15% сливок

3 столовые ложки сахара

⅛ чайной ложки гвоздики

⅙ чайной ложки корицы

⅛ чайной ложки имбиря

⅛ ложки мускатного ореха (или меньше)

Способ приготовления:

1.Желтки смешать с сахаром до получения однородной массы.

2. Растопить сливочное масло на водяной бане.

3.Эль или нефильтрованное пиво налить в кастрюлю и поставить на средний огонь, не доводить жидкость до кипения.

4.В разогретый напиток влить смесь с желтком, все перемешать. Саму кастрюлю оставить на слабом огне.

5.Теплое сливочное масло также влить в пиво, все тщательно размешать.

6. Подержать получившуюся массу на слабом огне еще семь минут, постоянно помешивая.

7. Аккуратно влить в кастрюлю сливки, варить еще 2-3 минуты.

8. Снять кастрюлю с огня и дать напитку настояться еще 20 минут.

9. Разлить по бокалам и подать гостям.

Legion-Media

Рецепт алкогольный, с мороженым

Гарри решил, что ему остается только подождать и посмотреть, как они поведут себя на вечеринке под действием сливочного пива и интимного полумрака в кабинете Слизнорта.

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Ингредиенты:

1 литр яблочного сидра

500 грамм ванильного мороженого

5 грамм сливочного масла комнатной температуры

5 грамм мускатного ореха

10 грамм молотой корицы

¼ чайной ложки гвоздики

Способ приготовления:

1.Смешать мягкое сливочное масло с сахаром и остальными специями (мускатным орехом, корицей, гвоздикой).

2. С помощью блендера или миксера смешать полученную массу с ванильным мороженым.

3. Разложить все по стаканам из расчета: две столовые ложки на одну порцию.

4. Поставить стаканы в морозильник.

5. Влить яблочный сидр в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.

6. Нагретый сидр разлить по стаканам с мороженым и подать к столу.