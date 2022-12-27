Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников
Знаменитый напиток из книг и фильмов про Гарри Поттера станет прекрасным украшением новогоднего стола, согреет вас в период холодов и наполнит атмосферу приятным запахом корицы.
Стоит отметить, что история этого напитка берет свое начало в XV веке — его готовили еще во времена правления британской династии Тюдоров. Джоан Роулинг, со своей стороны, фактически подарила сливочному пиву «вторую жизнь» — после выходов романов о мальчике-волшебнике оно стало популярным не только в Соединенном Королевстве, но и во всем остальном мире.
Специально для поклонников «поттерианы» Киноафиша собрала самые популярные рецепты сливочного пива — в алкогольном и безалкогольном варианте.
Рецепт традиционный, безалкогольный, более известный как butterscotch (именно такой вкус представляла себе Джоан Роулинг, когда писала свои книги)
Я совершенно в тебе уверен, — улыбнулся Люпин. — Отведай-ка этого питья, ты его заслужил. Это из «Трех метел». Ты ещё нескоро сам сможешь его купить…
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
Ингредиенты:
- 1 литр молока
- 600 грамм пломбира
- 100 грамм сахара
- 100 мл питьевой воды
- 2 столовые ложки 20% сливок
- ¼ чайной ложки соли
- ⅛ чайной ложки черного перца
- ⅛ чайной ложки корицы
Способ приготовления:
1. С помощью миксера или блендера смешать молоко и мороженое так, чтобы получилась однородная масса.
2. Далее: готовим карамельный сироп. Выливаем 100 мл воды в кастрюлю и добавляем туда 100 грамм сахара.
3. Кастрюлю ставим на маленький огонь, постоянно помешиваем воду, доводя ее до полного закипания. Ждем полного растворения сахара.
4. Все еще помешивая, добавляем в жидкость 2 столовые ложки 20% сливок.
5. Далее добавляем соль, черный перец и корицу.
6. Оставляем полученную смесь на слабом огне еще на три минуты.
7. Остужаем получившийся карамельный соус до комнатной температуры.
8. Остывший соус добавляем к смеси из молока и мороженого, приготовленной ранее.
9. Взбиваем все блендером или миксером.
10. Разливаем по бокалам и подаем гостям!
В фильмах о Гарри Поттере сливочное пиво подавали в больших стеклянных бокалах на толстой ножке. Традиционно этот напиток употребляется в теплом виде.
Рецепт имбирный, безалкогольный, более похожий на butterbeer (именно таким по вкусу должно быть самое настоящее сливочное пиво)
— Ну как бал? — Гарри опустился на соседний стул и откупорил бутылочку сливочного пива.
«Гарри Поттер и Кубок Огня»
Ингредиенты:
- 1 л газировки «Крем-сода», «Дюшес» или «Буратино»
- 400 мл 20% сливок
- 50 грамм сливочного масла
- 75 грамм белого сахара
- 75 грамм коричневого сахара
- 1 чайная ложка соли
- ⅛ чайной ложки молотой корицы
- ⅛ чайной ложки имбиря
- взбитые сливки по вкус
Способ приготовления:
1.Готовим карамельный соус по традиционному рецепту: выливаем 50 мл воды в кастрюлю и всыпаем в нее белый сахар. Варим на медленном огне до закипания. Ждем, пока растает весь сахар.
2. Не убавляя огонь, добавляем в полученную массу соль и сливочное масло. Все перемешиваем.
3.Всыпаем в кастрюлю коричневый сахар, снова все перемешиваем. На время убираем кастрюлю с огня.
4. Берем другую кастрюлю и вливаем в нее сливки. Подогреваем их на медленном огне, не доводя до кипения.
5. Берем тару с карамельным соусом, снова ставим ее на огонь. Добавляем туда подогретые сливки.
6. Помешиваем получившуюся массу, постепенно добавляя в нее корицу и имбирь.
7. Готовим все до закипания, после чего держим кастрюлю на огне еще 2-3 минуты.
8. Вливаем в стакан газировку, а затем добавляем туда получившийся карамельный соус. Для того, чтобы напиток не был слишком приторным, газировки должно быть больше, чем самого соуса.
Рецепт классический, алкогольный
— Ну хорошо, — с облегчением сказал Сириус. — Давайте… давайте теперь выпьем, пока ждём. Акцио, сливочное пиво!
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
Ингредиенты:
- 500 мл эля или нефильтрованного пива
- 2 желтка
- 8 грамм сливочного масла
- 250 мл 15% сливок
- 3 столовые ложки сахара
- ⅛ чайной ложки гвоздики
- ⅙ чайной ложки корицы
- ⅛ чайной ложки имбиря
- ⅛ ложки мускатного ореха (или меньше)
Способ приготовления:
1.Желтки смешать с сахаром до получения однородной массы.
2. Растопить сливочное масло на водяной бане.
3.Эль или нефильтрованное пиво налить в кастрюлю и поставить на средний огонь, не доводить жидкость до кипения.
4.В разогретый напиток влить смесь с желтком, все перемешать. Саму кастрюлю оставить на слабом огне.
5.Теплое сливочное масло также влить в пиво, все тщательно размешать.
6. Подержать получившуюся массу на слабом огне еще семь минут, постоянно помешивая.
7. Аккуратно влить в кастрюлю сливки, варить еще 2-3 минуты.
8. Снять кастрюлю с огня и дать напитку настояться еще 20 минут.
9. Разлить по бокалам и подать гостям.
Рецепт алкогольный, с мороженым
Гарри решил, что ему остается только подождать и посмотреть, как они поведут себя на вечеринке под действием сливочного пива и интимного полумрака в кабинете Слизнорта.
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
Ингредиенты:
- 1 литр яблочного сидра
- 500 грамм ванильного мороженого
- 5 грамм сливочного масла комнатной температуры
- 5 грамм мускатного ореха
- 10 грамм молотой корицы
- ¼ чайной ложки гвоздики
Способ приготовления:
1.Смешать мягкое сливочное масло с сахаром и остальными специями (мускатным орехом, корицей, гвоздикой).
2. С помощью блендера или миксера смешать полученную массу с ванильным мороженым.
3. Разложить все по стаканам из расчета: две столовые ложки на одну порцию.
4. Поставить стаканы в морозильник.
5. Влить яблочный сидр в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.
6. Нагретый сидр разлить по стаканам с мороженым и подать к столу.