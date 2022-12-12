По данным инсайдера, студия DC отменила новый фильм о Бэтмене во главе с Майклом Китоном

На минувших выходных сеть всколыхнуло еще одно интересное известие об отмененных проектах DC. По данным инсайдеров, при прошлом режиме правления внутри студии Warner Bros. втайне велась разработка давно ожидаемой многими киноадаптации мультсериала «Бэтмен будущего», которая должна была стать сольным проектом Майкла Китона.

Данная инициатива была запущена при прошлом главе вселенной DC Уолтере Хамаде, планировавшим активно использовать Китона в своих кинопроектах. Предполагалось, что Брюс Уэйн в его исполнении будет выполнять в супергеройской франшизе функцию, которую в Marvel делает Ник Фьюри — он должен был объединять персонажей, появляясь в камео. В таком формате Китона задействовали во «Флэше» с Эзрой Миллером и отмененной «Бэтгерл» с Лесли Грэйс. В «Бэтмене будущего», чья действие развернулось бы в футуристическом Готэме, пожилой супергерой из вселенной Тима Бертона передал бы эстафету молодому преемнику в лице Терри МакГинниса. Вместе с этим новому Темному рыцарю достался бы и гораздо более технически продвинутый костюм.

Над сценарием работала Кристина Ходсон, принимавшая участие в создании «Флэша» и «Бэтгерл», а также «Хищных птиц» с Марго Робби. Кроме того, одна из основных идей заключалась в возвращении Мишель Пфайффер. Авторы планировали возобновить роман Бэтмена и Женщины-кошки.

Сейчас проект либо окончательно закрыт, либо временно заморожен, но факт в том, что разработку приостановили. После прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана на должность глав DC Studios (ранее DC Films) многие заготовленные фильмы и сериалы не вписались в многолетний план кинематографистов.

Китон должен был появиться в сиквеле «Аквамена», но его заменили Беном Аффлеком. На данный ход пришлось пойти из-за образовавшейся хронологической накладки — Китон дебютирует в киновселенной DC во «Флэше», который изначально должен был выйти раньше «Аквамена 2», но потом даты релиза поменялись. Чтобы не путать зрителей, Китона и заменили на хорошо знакомого Аффлека.