Роберт Де Ниро сыграет в криминальном сериале Mr. Natural

Как передает Variety, Роберт Де Ниро получил ведущую роль в многосерийной криминальной драме под названием Mr. Natural. Кроме того, он выступит исполнительным продюсером. Проектом занимается кинокомпания Entertainment One.

В центре сюжета — Луи Барон (Де Ниро), получивший прозвище Mr. Natural. После отсидки 30-летнего срока в федеральной тюрьме, герой отправляется в Палм-Спрингс, намереваясь воссоединиться со своей семьей и совершить опасное ограбление.

Над сериалом работает Митч Глейзер, сценарист комедии «Рок на Востоке» с Биллом Мюрреем, фэнтези-мелодрамы «Игры страсти» с Микки Рурком и триллера «Рекрут» с Колином Фарреллом. У сериала еще нет платформы-дистрибьютора, но ожидается, что он вскоре появится на кинорынке.

Mr. Natural — уже второй сериал в планах Де Ниро. Ранее стало известно, что актер сыграет ведущую роль в мини-сериале Zero Day («Нулевой день») от Netflix, который в данный момент также находится в производстве. Разработкой шоу руководят Эрик Ньюман («Нарко») и Ной Оппенхайм («Джеки»).

Де Ниро — один из самых знаковых актеров в истории Голливуда. За свою многолетнюю карьеру он семь раз был номинирован на премию «Оскар» и дважды выигрывал ее за роли в фильмах «Бешеный бык» и «Крестный отец 2». Что касается проектов для малых экранов, Де Ниро получил несколько номинаций на «Эмми» за картину «Лжец, Великий и Ужасный». В сериалах до недавнего времени он не снимался.