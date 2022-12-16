Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Роберт Де Ниро сыграет в криминальном сериале Mr. Natural

Роберт Де Ниро сыграет в криминальном сериале Mr. Natural

16 декабря 2022 12:28
Роберт Де Ниро сыграет в криминальном сериале Mr. Natural

Этот проект станет лишь вторым сериалом в многолетней карьере легендарного актера.

Как передает Variety, Роберт Де Ниро получил ведущую роль в многосерийной криминальной драме под названием Mr. Natural. Кроме того, он выступит исполнительным продюсером. Проектом занимается кинокомпания Entertainment One.

В центре сюжета — Луи Барон (Де Ниро), получивший прозвище Mr. Natural. После отсидки 30-летнего срока в федеральной тюрьме, герой отправляется в Палм-Спрингс, намереваясь воссоединиться со своей семьей и совершить опасное ограбление.

Над сериалом работает Митч Глейзер, сценарист комедии «Рок на Востоке» с Биллом Мюрреем, фэнтези-мелодрамы «Игры страсти» с Микки Рурком и триллера «Рекрут» с Колином Фарреллом. У сериала еще нет платформы-дистрибьютора, но ожидается, что он вскоре появится на кинорынке.

Mr. Natural — уже второй сериал в планах Де Ниро. Ранее стало известно, что актер сыграет ведущую роль в мини-сериале Zero Day («Нулевой день») от Netflix, который в данный момент также находится в производстве. Разработкой шоу руководят Эрик Ньюман («Нарко») и Ной Оппенхайм («Джеки»).

Де Ниро — один из самых знаковых актеров в истории Голливуда. За свою многолетнюю карьеру он семь раз был номинирован на премию «Оскар» и дважды выигрывал ее за роли в фильмах «Бешеный бык» и «Крестный отец 2». Что касается проектов для малых экранов, Де Ниро получил несколько номинаций на «Эмми» за картину «Лжец, Великий и Ужасный». В сериалах до недавнего времени он не снимался.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Читать далее 16 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе Читать далее 16 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Related video