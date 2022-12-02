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Киноафиша Новости Джон Красински не может никому доверять в новом трейлере третьего сезона «Джека Райана»

Джон Красински не может никому доверять в новом трейлере третьего сезона «Джека Райана»

2 декабря 2022 11:17
Джон Красински не может никому доверять в новом трейлере третьего сезона «Джека Райана»

Герою романов Тома Клэнси придется колесить по Европе и распутывать международный заговор.

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил свежий трейлер третьего сезона сериала «Джек Райан» с Джоном Красински в главной роли. Судя по ролику, в новом сезоне будет значительно больше действия и интриг глобального масштаба. Все восемь новых эпизодов выйдут на стриминге 21 декабря.

Многосерийный шпионский экшен-триллер по романам Тома Клэнси повествует о приключениях молодого и талантливого аналитика ЦРУ Джека Райана (Красински). В третьем сезоне будут показаны последствия концовки предыдущего сезона, когда главного героя ложно обвини в измене. Теперь Райан находится в бегах и ему необходимо всегда действовать на опережение, скрываясь в Европе от американских спецслужб и бандитов, которым он успел насолить. Протагонисту придется каким-то образом отчистить свое доброе имя, раскрыть крупный и запутанный заговор международного масштаба и при этом не погибнуть.

Шоураннером третьего сезона выступает Вон Уилмотт («Звездный путь: Дискавери»), заменивший на данном посту прошлого креативного куратора Карлтона Кьюза («Колония»). В продюсерскую команду масштабного шоу входят Майкл Бэй, Брэд Фуллер, Элисон Сигер, Дэвид Эллисон и сам Красински. Главным новичком актерского состава стал Майкл Пенья, про персонажа которого потом снимут отдельный сериал, а всего в «Джеке Райане» будет четыре сезона.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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