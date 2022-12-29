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Киноафиша Новости Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

29 декабря 2022 13:12
Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

1 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала о нелегкой жизни сотрудников московского филиала небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция». Предлагаем провести новогодние каникулы в компании хитрого и обаятельного героя Павла Прилучного, а заодно посмотреть другие фильмы и сериалы с участием замечательного актера.  

Предпоследняя инстанция

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

В финале первого сезона Осмысл Доброжирович спас управление по распределению душ от расформирования и передал свой пост Максиму. Пока Дачник привыкает к пенсионным радостям обычного человека, его протеже, однажды незаконно попавший рай, сталкивается с неожиданной проблемой. В Москве появляется агент ада, склоняющий добродетельных людей к продаже души за деньги. Чтобы убедить жертв соблазна разорвать договор, Максим обращается за помощью к бывшей коллеге и будущей теще. Валентина занимается делами управления без особого вдохновения, так как все ее мысли занимает сбежавший Николай, который имеет непосредственное отношение к загробным беспорядкам в столице. Тем временем Люда готовится к свадьбе, не решаясь рассказать жениху важную новость.

В клетке

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Семь лет назад Сергей «Волчок» Евдокимов был подающим надежды молодым бойцом октагона, но карьера закончилась после обвинения по наркотической статье. Выйдя из тюрьмы, герой возвращается в мрачный Калининград, где его никто не ждет, кроме наивного младшего брата. Мать Волчка спилась, любимая девушка делает вид, что они не знакомы. В довершение всех бед в город приезжает отец, который много лет назад ушел из семьи. Чемпион ММА Александр «Док» Евдокимов натворил дел в столице и теперь скрывается на родине. Он решает использовать шанс, чтобы наладить отношения с детьми. Сергей не хочет общаться с родителем, но именно ему придется платить за один безрассудный поступок отца.

Любовники

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Плохой муж, необязательный отец, но востребованный автор глянца Саша пойман на измене. После ухода жены журналист отправляется на тренинг для мужчин, переживших травматичный опыт с женщинами. Шоковые методы коуча кажутся герою сомнительными, и вместо групповой терапии он вместе с гинекологом Пашей и парикмахером Лешей отправляется в бар. Несколько шотов спустя трио приходит к выводу, что мир наполнен коварными красавицами, которые ведут охоту на сильный пол. Парни решают помочь наивным товарищами по несчастью избавиться от алчных любовниц. Но есть нюанс: никто из друзей не разбирается в психологии отношений и не готов нести ответственность за собственные ошибки. А значит, благородная миссия может обернуться катастрофой.

Форс-мажор

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Витя Александров — студент меда, классический маменькин сынок. Родня и приятели сидят у скромного юноши на шее, пользуясь тем, что он не в силах никому отказать. В роковой день герой поддается на уговоры друга Артема и соглашается на ночное дежурство в клинике пластической хирургии. Один из ее пациентов — криминальный авторитет по прозвищу Терапевт, которого врачи изменили до неузнаваемости, становится жертвой киллера, но Витя уверен, что стал убийцей. Неожиданно в клинику врывается банда Терапевта, чтобы забрать босса домой. Они принимают напуганного медбрата за обновленного лидера ОПГ. Александр едет в логово преступников, и ему придется очень постараться, чтобы не выдать истинную личность.

Горе от ума

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Действие сериала происходит в городе Готуме, подозрительно похожем на Москву. После гибели известного блогера и борца с коррупцией Александра Чацкого в мегаполисе неспокойно. Миллионы подписчиков звезды соцсетей могут превратить похороны в митинг. Официальная версия — самоубийство — кажется публике неубедительной. Порфирий Петрович Иванов — следователь по особо важным делам, должен как можно скорее выяснить обстоятельства преступления и предотвратить народный бунт. Порфирий умеет нагонять ужас на подозреваемых, но он совершенно беспомощен во всём, что касается новых технологий. Чтобы распутать криминальный клубок, ему придется для начала научиться пользоваться мобильным телефоном.

Квест

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Музыкант-электронщик Денис Мельников два месяца работал над заставкой рекламного ролика, вот только заказчики остались недовольны. Аванс придется вернуть, но парень не отчаивается, ведь ему предложили непыльную работу — сыграть диджей-сет в баре «Фантом». Вечер начинается, гости собираются, Дэн меняет треки, а следом — темнота. Герой приходит в себя на крыше промышленного здания вместе с шестью посетителями «Фантома». Каждый одет в странную униформу, на руках браслеты, которые невозможно снять. Незнакомцы узнают, что в их крови циркулирует яд. Чтобы получить порцию антидота Денис, бывший спецназовец Хмурый, бизнесмен Шахов, журналистка Марина, автослесарь Грек, хакер Слава и сирота Саша должны отгадать головоломку. И это лишь первое испытание масштабного квеста, с которым справятся не все.

Тёмный мир: Равновесие

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Даша с детства сталкивалась с паранормальным, списывая необъяснимые события на дурные сны. После поступления в вуз девушке приходится столкнуться с шокирующей правдой: она избранная, которая должна защитить мир от порождений Тёмного мира. Полвека назад был открыт портал, и тени, питающиеся человеческими чувствами и эмоциями, получили доступ в нашу реальность. Они ничем не отличаются от обычных людей, их охота заканчивается самоубийством жертвы. Даша вступает в секретную организацию, которая занимается отловом теней. При этом героиня продолжает ходить на работу и однажды знакомится с университетским мажором Сэмом. Парень пытается очаровать студентку, не подозревая, к каким последствиям это приведет.

Возмездие

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Во время зачистки жилого сирийского квартала от террористов капитан спецназа Юрий Шатохин спасает маленькую девочку и вспоминает, что у него есть дочь. Герой возвращается в Россию и понимает, что его война еще не закончена. Бывшая жена живет с Денисом Смирновым –– принципиальным банкиром, который переходит дорогу коррумпированным чиновникам. В качестве меры устрашения властные преступники заказывают подрыв автомобиля, а затем организуют фиктивное ограбление банка, в котором погибает Смирнов. Юрий пытается защитить любимых, но машину насилия уже не остановить. Всё, что остается герою, — месть.

Любовь с ограничениями

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

Посетив выступление состоявшегося миллионера, начинающий юрист Миша отвлекается и попадает под машину. Повреждения несерьезные, сбивший его водитель из фирмы «НашГаз» обещает компенсировать затраты на лечение, но сразу забывает о данном слове. Парень неожиданно узнает, что каждая компания в России обязана иметь в штате сотрудников с ограниченными возможностями, и решается на авантюру. Вместо того чтобы лечить травму ноги, он берет в аренду инвалидное кресло, достает липовую справку и идет в атаку на кадровую службу «НашГаз». Специалист без опыта получает отличную должность, высокую зарплату и задание от босса Алексея Романовича почаще ходить на встречи клуба инвалидов, помещением которого он хочет завладеть.

Закрытая школа

Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного

В загородном пансионате для детей элиты «Логос» начинается новый учебный год. Новенькие — Андрей и Надя Авдеевы — были бы и рады остаться дома, но после того как их родители пропали без вести в море, судьбами юных героев распоряжается семейный адвокат. Старинный особняк на окраине леса выглядит респектабельно, но хранит множество секретов. Андрей сталкивается с холодным приемом звезды параллели Максима Морозова, а малышка Надя пугается страшилок, рассказанных одноклассницей. Брат и сестра не успевают адаптироваться к новой жизни, когда бесследно исчезает учитель истории, и школьникам приходится с головой окунуться в мрачные тайны «Логоса».

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Фото: Legion-Media
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