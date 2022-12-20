Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен

Телеканал «Настоящее страшное телевидение» сформировал список из лучших хорроров всех времен. Масштабный топ-100 был составлен на основе данных девяти мировых изданий, таких как IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, TimeOut, Paste Magazine, IndieWire, Letterboxd, «Кинопоиск» и «Киномания».

Возглавил подборку оригинальный «Чужой» Ридли Скотта, а тройку лидеров замкнули «Психо» Альфреда Хичкока и «Ребенок Розмари» Романа Поланского. На четвертом месте расположился «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, а на пятое поставили «Сияние» Стэнли Кубрика. Единственным современным фильмом в первой десятке оказался сатирический хоррор Джордана Пила «Прочь».

Ниже приведен топ-20:

«Чужой» (1979); «Психо» (1960); «Ребенок Розмари» (1968); «Изгоняющий дьявола» (1973); «Сияние» (1980); «Невеста Франкенштейна» (1935); «Нечто» (1982); «Невинные» (1961); «Ночь живых мертвецов» (1968); «Прочь» (2017); «Носферату, симфония ужаса» (1922); «Отвращение» (1965); «Челюсти» (1975); «Уродцы» (1932); «Зловещие мертвецы 2» (1987); «Хэллоуин» (1978); «Впусти меня» (2008); «Глаза без лица» (1960); «Франкенштейн» (1931); «Реинкарнация» (2018).

В полном списке, опубликованном на сайте «Настоящего страшного телевидения», фигурируют также такие картины, как «Оно», «Омен», «Плетеный человек», «Кэрри», «Птицы», «Поезд в Пусан», «Хижина в лесу», «Ведьма», «Мгла», «Заклятие», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Ворон», «Кловерфилд, 10» и многие другие. Замыкает рейтинг «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана.