Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен
От «Чужого» до «Шестого чувства».
Телеканал «Настоящее страшное телевидение» сформировал список из лучших хорроров всех времен. Масштабный топ-100 был составлен на основе данных девяти мировых изданий, таких как IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, TimeOut, Paste Magazine, IndieWire, Letterboxd, «Кинопоиск» и «Киномания».
Возглавил подборку оригинальный «Чужой» Ридли Скотта, а тройку лидеров замкнули «Психо» Альфреда Хичкока и «Ребенок Розмари» Романа Поланского. На четвертом месте расположился «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, а на пятое поставили «Сияние» Стэнли Кубрика. Единственным современным фильмом в первой десятке оказался сатирический хоррор Джордана Пила «Прочь».
Ниже приведен топ-20:
- «Чужой» (1979);
- «Психо» (1960);
- «Ребенок Розмари» (1968);
- «Изгоняющий дьявола» (1973);
- «Сияние» (1980);
- «Невеста Франкенштейна» (1935);
- «Нечто» (1982);
- «Невинные» (1961);
- «Ночь живых мертвецов» (1968);
- «Прочь» (2017);
- «Носферату, симфония ужаса» (1922);
- «Отвращение» (1965);
- «Челюсти» (1975);
- «Уродцы» (1932);
- «Зловещие мертвецы 2» (1987);
- «Хэллоуин» (1978);
- «Впусти меня» (2008);
- «Глаза без лица» (1960);
- «Франкенштейн» (1931);
- «Реинкарнация» (2018).
В полном списке, опубликованном на сайте «Настоящего страшного телевидения», фигурируют также такие картины, как «Оно», «Омен», «Плетеный человек», «Кэрри», «Птицы», «Поезд в Пусан», «Хижина в лесу», «Ведьма», «Мгла», «Заклятие», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Ворон», «Кловерфилд, 10» и многие другие. Замыкает рейтинг «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана.