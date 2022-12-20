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Киноафиша Новости Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен

Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен

20 декабря 2022 15:01
Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен

От «Чужого» до «Шестого чувства».

Телеканал «Настоящее страшное телевидение» сформировал список из лучших хорроров всех времен. Масштабный топ-100 был составлен на основе данных девяти мировых изданий, таких как IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, TimeOut, Paste Magazine, IndieWire, Letterboxd, «Кинопоиск» и «Киномания».

Возглавил подборку оригинальный «Чужой» Ридли Скотта, а тройку лидеров замкнули «Психо» Альфреда Хичкока и «Ребенок Розмари» Романа Поланского. На четвертом месте расположился «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, а на пятое поставили «Сияние» Стэнли Кубрика. Единственным современным фильмом в первой десятке оказался сатирический хоррор Джордана Пила «Прочь».

Ниже приведен топ-20:

  1. «Чужой» (1979);
  2. «Психо» (1960);
  3. «Ребенок Розмари» (1968);
  4. «Изгоняющий дьявола» (1973);
  5. «Сияние» (1980);
  6. «Невеста Франкенштейна» (1935);
  7. «Нечто» (1982);
  8. «Невинные» (1961);
  9. «Ночь живых мертвецов» (1968);
  10. «Прочь» (2017);
  11. «Носферату, симфония ужаса» (1922);
  12. «Отвращение» (1965);
  13. «Челюсти» (1975);
  14. «Уродцы» (1932);
  15. «Зловещие мертвецы 2» (1987);
  16. «Хэллоуин» (1978);
  17. «Впусти меня» (2008);
  18. «Глаза без лица» (1960);
  19. «Франкенштейн» (1931);
  20. «Реинкарнация» (2018).

В полном списке, опубликованном на сайте «Настоящего страшного телевидения», фигурируют также такие картины, как «Оно», «Омен», «Плетеный человек», «Кэрри», «Птицы», «Поезд в Пусан», «Хижина в лесу», «Ведьма», «Мгла», «Заклятие», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Ворон», «Кловерфилд, 10» и многие другие. Замыкает рейтинг «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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