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Киноафиша Новости Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал

13 декабря 2022 11:47
Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал

Вчера состоялась премьера захватывающего остросюжетного триллера «Тень. Взять Гордея», в котором российская контрразведка пытается выйти на след опасного шпиона. В преддверии выхода картины мы встретились с актером Владимиром ВерёвочкинымИгра на выживание», «Двойник») и расспросили его о любимых режиссерах и сериале, которые должен посмотреть каждый.

 

Какой фильм или сериал больше всего на вас повлиял?

«Настоящий детектив». Драматургически очень выверенный материал, отличные актерские работы.

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Настоящий детектив

Ваш любимый режиссер

Любимых много, но хочу выделить Даррена Аронофски и его фильм «Фонтан» – изумительная картина! Карен Оганесян – мне довелось с ним работать, и это счастье. Я в восторге от режиссеров, которые умеют работать с артистами и точно настраивать их на нужную тональность.

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Даррен Аронофски

Ваш любимый сериал

«Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив».

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Мир Дикого Запада

Кино, которое вы любите пересматривать

То, что поднимает настроение всегда, – это советские картины. Тонкий юмор на все времена!

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Что смотрите прямо сейчас?

Пока смотреть удается мало по причине занятости, мы сейчас досняли свой фильм про взаимоотношения отца и сына, как иногда непросто выстроить отношения и как это важно!

Что посмотреть на Новый год, кроме «Иронии судьбы»?

«Сироту казанскую» Владимира Машкова. Там есть над чем подумать.

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Сирота казанская

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Наш сериал «Игра на выживание» (не для слабонервных). Там много пластов смысла заложено, каждый найдет свои, также интересно посмотреть на слом жанров в реальном времени!

Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Игра на выживание

Фото: Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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