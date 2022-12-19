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Киноафиша Новости По данным СМИ, второй сезон «Уэнсдэй» будет анонсирован после Нового года

По данным СМИ, второй сезон «Уэнсдэй» будет анонсирован после Нового года

19 декабря 2022 10:53
По данным СМИ, второй сезон «Уэнсдэй» будет анонсирован после Нового года

В настоящий момент продюсеры сериала ищут новых сценаристов и локации.

Согласно Deadline, Netflix планирует объявить о продлении своего популярного мистического детективного сериала «Уэнсдэй» на второй сезон после Нового года.

По данным инсайдеров, руководство Netflix хочет в полной мере реализовать весь зрительский потенциал первого сезона до конца года и лишь затем анонсировать второй. Кроме того, Deadline сообщет, что в данный момент продюсеры «Уэнсдэй» уже активно ищут сценаристов, которые присоединятся к их команде для разработки второго сезона, а также подбирают локации для съемок новых серий.

После своей премьеры 23 ноября этого года «Уэнсдэй» смогла превзойти все ожидания и стать одним из самых популярных проектов Netflix за всю историю стримингового сервиса. За первую неделю сериалу удалось достичь планки в 341 млн часов просмотров, а недавно стало известно о том, что шоу преодолело порог в 1 млрд часов просмотров. В данный момент в рейтингах популярности Netflix «Уэнсдэй» уступает лишь «Игре в кальмара» и четвертому сезону «Очень странных дел».

Ожидается, что во втором сезоне будут развиты сюжетные линии, заданные в первых сериях. Например, вполне вероятно, мы сможем узнать больше о таинственном новом По данным СМИ, второй сезон «Уэнсдэй» будет анонсирован после Нового года

преследователе Уэнсдэй, упомянутом в финале первого сезона. Также, возможно, в продолжении другие члены семейки Аддамс получат больше экранного времени. Многие фанаты серии фильмов о странном семействе наверняка с нетерпением ждут появления новых версий бабушки и кузена Итт.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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