По данным некоторых СМИ, «Аватар: Путь воды» имеет шанс выйти в России 16 декабря

Несколько отечественных изданий выпустили сообщения о том, что блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона все же может появиться в российском прокате в этом году.

Ранее авторитетный интернет-портала «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал информацию о том, что крупные сети кинотеатров России заключили «джентельменского соглашение» о том, что они не будут показывать фильм Кэмерона раньше 13 января 2023 года, чтобы уменьшить свою зависимость от западного контента и получить основную новогоднюю прибыль с картин российского производства.

Однако, согласно сообщению «Известий», целый ряд кинотеатров планирует начать прокат ленты «как только у них появится копия приемлемого качества». Никто точно не знает, когда это произойдет, но владельцы этих кинотеатров рассчитывают начать первые показы в промежуток с 16 декабря (когда фильм выйдет в мировой прокат) до двадцатых чисел месяца. Кроме того, эти показы в основном будут проходить за пределами крупных городов, поэтому, например, жителям Москвы ради просмотра, возможно, придется ездить в соседние населенные пункты. Похожей информацией также поделилось издание Lenta.ru, которое утверждает, что «Аватар: Путь воды» появится в российских кинотеатрах в конце этого года.