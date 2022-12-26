Николас Кейдж хочет сняться в мюзикле

Фильмография Николаса Кейджа состоит из огромного списка картин самой разной жанровой направленности, но, несмотря на это многообразие, актер никогда не снимался в мюзиклах. В недавнем подкасте Empire исполнитель уверенно заявил, что с радостью бы исправил данный недочет, но есть одна проблема — сейчас его голос уже не тот, что был раньше. Тем не менее, звезда с удовольствием бы сыграл в адаптации знаменитой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»:

«Я еще не снимался в мюзиклах, но с удовольствием бы попробовал. Пусть я не очень хороший певец, но мне кажется, что в «Диких сердцем» я вполне достойно держался. Правда, с тех пор я успел хорошенько сорвать свой голос, когда неправильно перепевал в караоке-барах Purple Rain Принса. Мне кажется, что из меня бы вышел неплохой Понтий Пилат в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда».

Учитывая крайне плотный съемочный график Кейджа, ему бы пришлось очень сильно постараться, чтобы в ближайшее время вплести в свое расписание еще и музыкальную постановку. В следующем году артист появится в вестернах «Отзвуки прошлого» и «Перекресток мясника», мистической комедии «Ренфилд», где он изобразил самого графа Дракулу, и независимой ленте «Пенсионный план». Также в числе его ближайших проектов заявлены триллеры «Песок времени» и «Тихий час», суровый хоррор «Длинноногие» и, скорее всего, третья часть «Сокровища нации». В данный момент Кейдж снимается в фильме «Сценарий мечты», который продюсирует Ари Астер.