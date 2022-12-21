Дуэйн Джонсон сообщил, что Черному Адаму не нашлось места в первой главе новой киновселенной DC

Также актер сказал, что он и DC будут «искать наиболее ценные способы использования Черного Адама в будущем»

Дуэйн Джонсон объявил о том, что Черный Адам в его исполнении не станет частью новой киновселенной DC. Актер сообщил о своем уходе из супергеройской вселенной в новом большом посте в социальных сетях:

«У нас с Джеймсом Ганном состоялся разговор, и я вынужден сообщить, что Черный Адам не будет представлен в новой вселенной DC. Тем не менее, DC и Seven Bucks [студия Джонсона] договорились продолжить поиски наиболее ценных способов использования Черного Адама в будущих картинах студии».

При этом Джонсон добавил, что не держит зла на руководство студии:

«Мы с Джеймсом знаем друг друга много лет. Мы всегда поддерживали друг друга на пути к успеху, и эти печальные новости ничего не поменяли. Я всегда буду болеть за DC [и Marvel], чтобы все стороны оставались в выигрыше. Ребята, вы меня знаете, я всегда искренен в своих словах. Решения, принятые Джеймсом и руководством DC, отражают их видение будущего этой киновселенной».

В конце поста актер вновь поблагодарил фанатов за теплый прием недавнего «Черного Адама»:

«После 15 лет неустанной тяжелой работы над «Черным Адамом», я очень горжусь тем фильмом, который мы представили миру. Мы отлично справились. И всем моим страстным поклонникам я говорю: я люблю вас, спасибо! Я всегда буду прислушиваться к вам и делать все возможное, чтобы доставлять вам радость. Продуктивной недели, и с праздником вас и ваших родных!»

На пост Джонсона уже отреагировал Ганн:

«Люблю Скалу. Я с нетерпением жажду узнать, что он и Seven Bucks покажут нам в будущем. Не могу дождаться момента, когда мы вновь сможем поработать вместе».

Ранее стало известно о том, что Супермен в исполнении Генри Кавилла также не войдет в новую киновселенную DC. Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот еще официально не была отменена, однако режиссер ее сольной серии фильмов Пэтти Дженкинс сообщила о том, что разработка «Чудо-женщины 3» из-за радикальных реформ в DC в данный момент невозможна.