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Киноафиша Новости В российский прокат вышел ремейк знаменитой французской комедии «Игрушка»

В российский прокат вышел ремейк знаменитой французской комедии «Игрушка»

22 декабря 2022 13:34
В российский прокат вышел ремейк знаменитой французской комедии «Игрушка»

В новой версии роль Пьера Ришара сыграл актер из «Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра».

Вчера в российском прокате состоялась премьера трогательной французской комедии «Новая игрушка», которая является ремейком культовой ленты с Пьером Ришаром в главной роли.

В центре повествования окажется авантюрист-неудачник Сами, которому совершенно не везет с работой. Все его многочисленные попытки самореализации заканчиваются одним и тем же — крахом. Устав от всего, он устраивается на работу ночным сторожем, но и там засыпает во время первого дежурства. Судьба сводит его с одиннадцатилетним Александром, который привык получать все, что ему захочется. Тем труднее парню дается выбор подарка ко дню рождения. Из всех разнообразных игрушек, продающихся в торговом центре, он выбирает задремавшего ночного охранника Сами.

Отец юнца, олигарх Филипп Этьенн, старается выполнять все прихоти ребенка, чтобы тому было легче переживать смерть матери. Так богач за 2000 евро в сутки нанимает недотепу-охранника и дарит его сыну в качестве живой игрушки. Сами неожиданно быстро осваивается в новой роли. Если поначалу мальчишка кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что школьник просто очень одинок и нуждается в близком человеке.

Постановкой переосмысления классики занимался перебравшийся во Францию англичанин Джеймс Ют («Супер Брис»), а ведущую роль сыграл звезда «Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра» Жамель Деббуз. В остальной актерский состав вошли Симон Фалю, Даниель Отой, Алис Белаиди, Анна Червинка, Лорен Жерар, Салим Киссари, Лусия Санчес и Дорилия Калмел.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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