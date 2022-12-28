Любовь Аксенова оказывается в манипулятивных отношениях в трейлере сериала «Жить жизнь»

Онлайн-кинотеатр START представил тизер-трейлер многосерийного эротического триллера «Жить жизнь», ведущую роль в котором сыграла звезда сериала «Почка» и кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» Любовь Аксенова. Дата премьеры пока не анонсирована.

В центре сюжета окажется тридцатилетняя Аня (Аксенова). Это яркая и образованная девушка со сложившейся карьерой и обширным кругом друзей. Несмотря на смерть мужа, Аня твердо стоит на ногах. Более того, трагедия только закалила характер Ани, заставив ее переосмыслить буквально все и двигаться только вперед. После кончины супруга она не торопится заводить новые отношения и старается выстраивать свою дальнейшую жизнь по принципам свободы и независимости. Ситуация, однако, меняется, когда Аня встречает нового избранника. Ощутив осознанную манипуляцию с его стороны, девушка понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни вовсе не случайна.

Снял сериал режиссер Артем Аксененко («Красная Шапочка», «Медиатор»). Сценарий по мотивам книги Анны Богинской написал Михаил Зубко («Happy End», «Непослушник»). В остальной актерский состав вошли Роман Васильев, Юрий Чурсин, Дарья Мороз, Матвей Лыков, Александра Ребенок, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Анастасия Крылова, Евгений Шварц, Юлия Джулай и Влад Ценев.