Диего Луна рассказал о трансформации, которая ожидает Кассиана во втором сезоне «Андора»

В новом интервью порталу Collider звезда сериала «Андор» Диего Луна рассказал о том, что какие внутренние трансформации ожидают его героя Кассиана Андора в продолжении шоу. По словам актера, тюремное заключение, которое пришлось пережить Андору в первом сезоне, сильно повиляло на развитие его мировоззрения в дальнейшем:

«Я думаю, что после тюрьмы он действительно осознает, против чего борется. Он понимает необходимость революции, понимает, что значит быть угнетенным и как мало у него на самом деле свободы, насколько несправедлив мир, в котором он живет. Но ему еще многому предстоит научиться, особенно в плане работы в команде. Просто представьте, какую трансформацию ему нужно пройти, чтобы стать тем Кассианом, которого мы видели в «Изгое-один». Представьте, что с ним должно произойти, чтобы ему могли доверить те задачи и ту ответственность, которые он получает в оригинальном фильме. Он действительно далек от своей версии из фильма».

Второй сезон «Андора» в настоящее время находится в производстве. Съемки новых серий завершатся летом 2023 года. Согласно комментариям других актеров и съемочной команды шоу, кроме самого Кассиана, в продолжении зрители также вновь увидят на экране злодейку Дедру Миро (Дениз Гоф), сенатора Мон Мотму (Женевьен О’Рейли) и шпиона Лютена Раеля (Стеллан Скарсгард). Еще в дебютном сезоне масштабы проекта вышли далеко за пределы истории главного героя, создав целый ряд сюжетных линий, ставших предметом оживленных дискуссий среди фанатов «Звездных войн».

Точная дата выхода второго сезона «Андора» пока не установлена. Ранее шоураннер сериала Тони Гилрой подтвердил, что премьера состоится в 2024 году.