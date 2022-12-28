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Сериал «Сексификация»: сюжет и актерский состав

28 декабря 2022 17:10
Сериал «Сексификация»: сюжет и актерский состав

Сериал повествует о трех девушках, стремящихся разработать приложение для улучшения оргазма.

11 января на Netflix состоится премьера второго сезона польской комедийной мелодрамы «Сексификация». Главные роли в шоу исполняют Александра Скраба («Высокая вода»), Мария Собоциньска («Волынь»), Сандра Држымальска («В густом лесу»), Малгожата Форемняк («Старое предание. Когда солнце было богом») и Цезары Пазура («Охранник для дочери»).

В центре сюжета — талантливая студентка Наталья (Скраба), разрабатывающая приложение для улучшения сна. Благодаря своему изобретению она надеется выиграть главный приз на престижном конкурсе студенческих проектов. Но однажды один из ее преподавателей заявляет, что такое приложение никогда не сможет выиграть на конкурсе, ведь оно «недостаточно сексуально». Тогда Наталья решает полностью переориентировать разработку и превращает ее в приложение по улучшению женского оргазма. Однако на пути к совершенству она сталкивается со сложной проблемой — для доведения приложения до идеала ей нужно понимать тонкости секса, про который она почти ничего не знает. Тогда героиня решает прибегнуть к помощи своих соседок по общежитию Паулины (Собоциньска), которая уже давно живет с парнем, и Моники (Држымальска), ведущей активную половую жизнь.

Первый сезон «Сексификации» получил широкое признание от зрителей и вошел в региональные топы популярнейших проектов Netflix в 80 странах. Второй сезон будет посвящен попыткам девушек создать похожее приложение для парней.

Режиссерами новых серий выступили Калия Алябрудзиньска («Ничего не потеряно») и Петр Домалевский («Как можно дальше отсюда»).

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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