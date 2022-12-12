В нереализованных планах студии DC были два крупных проекта при участии Супермена

В свежих инсайдерских материалах Deadline и The Hollywood Reporter раскрыли подробности нереализованных планов на Супермена в исполнении Генри Кавилла. Авторитетные СМИ сообщают, что громкие заявления Дуэйна Джонсона о его многолетней борьбе за возвращение на экраны знаменитого пришельца с Криптона немного некорректны.

Оказывается, что прошлый глава DC Уолтер Хамада и сам собирался вернуть артиста к роли, но у него была совершенно другая задумка. Он хотел задействовать Кавилла в масштабной адаптации кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях», в котором бы произошло объединение различных вселенных и, как следствие, персонажей. Не так давно подобный проект реализовал канал The CW, но идея Хамады носила гораздо больший масштаб. По сути, проект был бы очень похож на «Сагу мультивселенной», которую сейчас поэтапно развивает Marvel Studios.

Джонсон же горячо настаивал на камео Кавилла в «Черном Адаме», надеясь в дальнейшем на запуск командного блокбастера. После ухода Хамады, которого не устраивала жесткая политика нового начальства Warner Bros., Кавилл вернулся к роли Супермена. Договориться с актером помогла менеджер Скалы Дэнни Гарсиа. Цель состояла в том, чтобы максимально быстро заключить контракт с Кавиллом на «Человека из стали 2», но до официального соглашения так и не дошло — не успели. Спустя считанные дни после премьеры «Черного Адама» студия назначила на пост новых боссов студии DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Как бы то ни было, небольшую работу над сценарием провести удалось. Черновик новой ленты про Супермена написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, однако представленный им материал не впечатлил руководителей Warner Bros. Окончательный крест на этом проекте поставил приход Ганна и Сафрана. Теперь все ключевые решения по этому поводу принимают исключительно они.

Сейчас дуэт готовится раскрыть первые шаги своего многолетнего плана по развитию франшизы и, как отметил на днях Ганн, Супермен в него определенно входит.