Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Таинственное убийство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тейлор Свифт дебютирует в качестве кинорежиссера, сняв фильм по собственному сценарию

Тейлор Свифт дебютирует в качестве кинорежиссера, сняв фильм по собственному сценарию

12 декабря 2022 13:35
Тейлор Свифт дебютирует в качестве кинорежиссера, сняв фильм по собственному сценарию

Разработкой картины занимается компания, выпустившая «Землю кочевников» и «Форму воды».

Кинокомпания Searchlight Pictures объявила о том, что разрабатывает фильм, который станет полнометражным режиссерским дебютом Тейлор Свифт. Знаменитая певица снимет картину по собственному сценарию.

В своем новом заявлении боссы студии Дэвид Гринбаум и Мэтью Гринфилд сказали:

«Тейлор — уникальная художница и рассказчица. Мы очень рады сотрудничать с ней и вместе отправится в это захватывающее творческое путешествие».

Ключевые детали проекта, такие как сюжет и актерский состав, пока держатся в секрете. Searchlight Pictures в первую очередь известна по своей работе над оскароносными фильмами «Земля кочевников» и «Форма воды».

Хотя предстоящий фильм станет первой полнометражной работой Свифт, ранее певица самостоятельна срежиссировала несколько своих клипов. Она стала единственным сольным исполнителем, удостоенным двух наград за лучшую режиссуру на MTV VMA за работу над роликами к песням All Too Well и The Man. Первый из них представляет собой 14-минутный фильм, в котором обычное повествование сменяется музыкальным клипом. Он был представлен на кинофестивале «Трайбека» и Международном кинофестивале в Торонто. Также Свифт не раз исполняла роли в популярных кинопроектах. На ее счету ситком «Новенькая», фантастический триллер «Посвященный» Филлипа Нойса и комедийый детектив «Амстердам» Дэвида О. Рассела.

Кроме того, Свифт — одиннадцатикратная обладательница премии «Грэмми» и единственная певица, которой удавалось трижды выигрывать награду за лучший альбом. В октябре этого года она выпустила свой десятый студийный альбом под названием Midnights.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Читать далее 12 декабря 2022
«Ёлки 9»: полное обновление франшизы «Ёлки 9»: полное обновление франшизы Читать далее 10 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Читать далее 12 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
5 рождественских фильмов для изучения английского 5 рождественских фильмов для изучения английского Читать далее 11 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Related video