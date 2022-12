Тейлор Свифт дебютирует в качестве кинорежиссера, сняв фильм по собственному сценарию

Кинокомпания Searchlight Pictures объявила о том, что разрабатывает фильм, который станет полнометражным режиссерским дебютом Тейлор Свифт. Знаменитая певица снимет картину по собственному сценарию.

В своем новом заявлении боссы студии Дэвид Гринбаум и Мэтью Гринфилд сказали:

«Тейлор — уникальная художница и рассказчица. Мы очень рады сотрудничать с ней и вместе отправится в это захватывающее творческое путешествие».

Ключевые детали проекта, такие как сюжет и актерский состав, пока держатся в секрете. Searchlight Pictures в первую очередь известна по своей работе над оскароносными фильмами «Земля кочевников» и «Форма воды».

Хотя предстоящий фильм станет первой полнометражной работой Свифт, ранее певица самостоятельна срежиссировала несколько своих клипов. Она стала единственным сольным исполнителем, удостоенным двух наград за лучшую режиссуру на MTV VMA за работу над роликами к песням All Too Well и The Man. Первый из них представляет собой 14-минутный фильм, в котором обычное повествование сменяется музыкальным клипом. Он был представлен на кинофестивале «Трайбека» и Международном кинофестивале в Торонто. Также Свифт не раз исполняла роли в популярных кинопроектах. На ее счету ситком «Новенькая», фантастический триллер «Посвященный» Филлипа Нойса и комедийый детектив «Амстердам» Дэвида О. Рассела.

Кроме того, Свифт — одиннадцатикратная обладательница премии «Грэмми» и единственная певица, которой удавалось трижды выигрывать награду за лучший альбом. В октябре этого года она выпустила свой десятый студийный альбом под названием Midnights.