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Киноафиша Новости Режиссер Райан Куглер рассказал, каким был изначальный сюжет «Черной Пантеры: Ваканда навеки»

Режиссер Райан Куглер рассказал, каким был изначальный сюжет «Черной Пантеры: Ваканда навеки»

26 декабря 2022 17:00
Режиссер Райан Куглер рассказал, каким был изначальный сюжет «Черной Пантеры: Ваканда навеки»

Т’Чалла должен был отправиться в приключение со своим сыном.

Оригинальный сценарий «Черной Пантеры 2» был практически готов еще до смерти Чедвика Боузмана, но после смерти актера от рака создателям пришлось в срочном порядке перерабатывать историю. В недавнем интервью изданию The New York Times режиссер кинокомикса Райан Куглер поделился новыми подробностями своего изначального видения.

По словам Куглера, согласно исходной задумке, сиквел должен был представлять собой историю отца и сына. После щелчка Таноса (Джош Бролин) в «Мстителях: Война бесконечности», стершего с лица Земли половину вселенной, Т’Чалла возвращается вместе со всеми лишь через пять лет. За это время возлюбленная протагониста Накия (Лупита Нионго) успевает родить ему ребенка.

«Это был вызов и абсолютно не похоже на фильм в нынешнем виде. Мы готовили историю отца и сына с точки зрения родителя, потому что первая лента была историей отца и сына с точки зрения сына. В оригинальном сценарии Т’Чалла был отцом, вынужденно пропустившим пять лет жизни своего ребенка. Вводная сцена должна была быть анимационной. Зрителям бы продемонстрировали общение Накии и маленького Туссена. Она сказала бы ему: «Расскажи, что тебе известно о своем отце». Дальше зрителям бы стало ясно, что паренек не знает, что его отец Черная Пантера. Он ведь никогда с ним не встречался, а Накия снова вышла замуж за какого-то гаитянина. Затем повествование перескакивало в настоящее время, в ту ночь, когда все вернулись после щелчка. Перед глазами сцена встречи Т’Чаллы и его сына», — рассказал Куглер.

Фильм готовился под рабочим названием «Летние каникулы». После возвращения из небытия король Ваканды активно принимал участие в воспитании ребенка и сожалел о безвозвратно потерянном времени. На восьмилетие мальчика Т’Чалла и Туссен должны были отправиться в лес для специального ритуала, однако их планам помешал бы Нэмор.

После смерти Боузмана сценарий блокбастера переписали, сделав ленту своеобразным фильмом-прощанием, но сюжетную линию с Туссеном приберегли для финала — в заключительные минуты «Ваканды навеки» показывают знакомство мальчика со своей тетей Шури (Летишиа Райт).

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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