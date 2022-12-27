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Киноафиша Новости Шоураннеры «Уэнсдэй» поделились своими ожиданиями от второго сезона

Шоураннеры «Уэнсдэй» поделились своими ожиданиями от второго сезона

27 декабря 2022 12:14
Шоураннеры «Уэнсдэй» поделились своими ожиданиями от второго сезона

В потенциальном продолжении расскажут больше о дружбе Уэнсдэй Аддамс с Энид.

Несмотря на тот факт, что «Уэнсдэй» пока еще не получила продление на второй сезон, сериал Тима Бертона быстро стал одним из самых популярных проектов Netflix, поэтому никто не сомневается, что вскоре последует анонс новых серий. Создатели уже потихоньку занимаются разработкой, а в недавнем интервью для The Hollywod Reporter шоураннеры мистической комедии Альфред Гоф и Майлз Миллар поделились своими мыслями по поводу продолжения.

По словам авторов, в свежих эпизодах продолжат исследовать дружбу героини Дженны Ортеги с Энид (Эмма Майерс):

«Мы хотим исследовать и усложнить в будущем все взаимоотношения персонажей. Школу закрыли, и это подарило нам массу возможностей для второго сезона, на этом моменте мы и сосредоточим внимание. Для нас это шоу во многом о женской дружбе и в центре всего находятся Уэнсдэй и Энид. Отрадно, что аудитория прониклась их союзом. Теперь, когда Уэнсдэй окунула свой палец в бассейн дружбы, нам любопытно узнать во что это выльется».

Также Гоф и Миллар планируют углубиться в тему взаимоотношений титульной героини с матерью Мортишей в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс, а вот с романтической линией кинематографисты пока не хотят торопиться. Несмотря на различные теории фанатов, сценаристы более детально соприкоснутся с данной темой лишь в случае, если это будет органично вписываться в общее повествование.

Ожидается, что официальный анонс второго сезона состоится в начале 2023 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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