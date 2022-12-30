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Киноафиша Новости Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»

Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»

30 декабря 2022 14:44
Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»

Датский режиссер считает, что современной киноиндустрии нужно бросить вызов, чтобы она стала лучше и значимее.

Автор культовых фильмов «Драйв» и «Неоновый демон» Николас Виндинг Рефн заявил, что голливудская система кинопроизводства медленно приходит в упадок. Таким мнением режиссер поделился во время своего выступления на подкасте издания Deadline под названием Crew Call, последний выпуск которого посвящен новому сериалу Рефна «Ковбой из Копенгагена».

По словам режиссера, Голливуд сам стал причиной своего развала:

«Голливудская система очень пьянящая и соблазнительная, но она безвозвратно разваливается. И я думаю, что она сама стала виновницей своего упадка. Я сам бы хотел бы снять что-то грандиозное и большое, но вместе с тем сохранить свою свободу, свой творческий импульс и контроль над процессом».

Далее Рефн сказал, что киноиндустрии придется переосмыслить себя, чтобы конкурировать со стриминговыми сервисами:

«Киноиндустрия должна переосмыслить саму себя. Чтобы кино выжило, нам нужно вернуться к началу и снова снимать фильмы. Мы должны создать систему, дающую авторам возможности. Появление стриминговых сервисов заставило индустрию пойти на серьезные реформы. И я не думаю, что кино может когда-нибудь исчезнуть, оно будет существовать всегда. Просто ему нужно бросить вызов, чтобы оно стало лучше, стало более самодостаточным и более значимым».

Кроме того, режиссер объяснил, почему он не готов променять творческую свободу на большие масштабы голливудских проектов:

«Я всегда дорожил своей независимостью. Я думаю, что просыпаться утром, идти на работу, делать то, что ты хочешь и как ты хочешь, и затем пойти домой — это лучший образ жизни. По крайней мере, для меня. Если я вынужден буду все рабочее время проводить в попытках найти некий компромисс, тогда какой же пример я буду подавать своим собственным детям?»

«Ковбой из Копенгагена» выйдет на Netflix 5 января.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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