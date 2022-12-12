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Киноафиша Новости Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

12 декабря 2022 17:09
Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Посмотрите раньше всех новогоднюю сказку!

20 декабря в кинотеатре «Великан Парк» состоится специальный показ семейного фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Зрители отправятся в волшебное путешествие на Север в компании Владимира Вдовиченкова, Юлии Снигирь и юных артистов – Андрея Андреева и Юрия Степанова.

Режиссер Александр Котт перенес на большие экраны знаменитый рассказ Аркадия Гайдара о двух озорных братьях по имени Чук и Гек. Их папа-геолог не может вернуться домой в Москву на Новый год, и тогда все семейство уезжает на поезде в далекую заснеженную тайгу. Но путь к отцу будет непростым, ребятам предстоит научиться преодолевать трудности, еще больше ценить своих близких и, конечно, всем сердцем поверить в чудо.

Участники киноклуба смогут посмотреть добрый праздничный фильм за два дня до официальной премьеры совершенно бесплатно. Не забудьте зарегистрироваться на странице клуба!

В широкий прокат «Чук и Гек. Большое приключение» выйдет 22 декабря.
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