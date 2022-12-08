Джеймс Кэмерон уверен, что «Аватар 2» не провалится

Джеймс Кэмерон заявил, что он уверен в зрительском успехе своего будущего фильма «Аватар: Путь воды». Во время разговора с журналистами Variety режиссера спросили о том, как относится к теоретической возможности того, что картина провалится в прокате, на что тот ответил:

«Я не беспокоюсь об этом. Я не думаю, что все, что режиссер делает в своей жизни, должно определяться мнениями троллей и скептиков. Я просто делаю то, что считаю правильным и все».

Режиссер уверен, что его собственные вкусы совпадают с запросами массовой аудитории:

«В некоторой степени любой режиссер снимает фильмы для самого себя. Но мои вкусы очень простые, они на самом деле совсем не экзотические. Поэтому я знаю, что если мне нравится мой фильм, то он обязательно придется по душе и другим людям».

Фильмы Кэмерона до сих пор занимают первые позиции в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен с учетом инфляции: первая часть «Аватара» и «Титаник» удерживают в этом списке второе и третье места соответственно, уступая лишь знаменитой картине «Унесенные ветром» Виктора Флеминга 1939 года. Несмотря на колоссальную популярность оригинальной ленты, «Аватар: Путь воды» все равно кажется достаточно рискованным проектом, учитывая переход части аудитории из кинотеатров на стриминговые сервисы, продолжающуюся пандемию коронавируса и огромный бюджет фильма в размере $250 млн.

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 16 декабря.