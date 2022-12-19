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Киноафиша Новости За первые дни в прокате «Аватар: Путь воды» собрал $435 млн

За первые дни в прокате «Аватар: Путь воды» собрал $435 млн

19 декабря 2022 10:01
За первые дни в прокате «Аватар: Путь воды» собрал $435 млн

Фильму Джеймса Кэмерона удалось стать второй самой прибыльной премьерой этого года.

За первые дни международного проката долгожданный блокбастер «Аватар: Путь воды» смог собрать более $435 млн. 16 декабря показы фильма стартовали в более чем 52 странах. На данный момент сборы картины оказались лишь немногим меньше прогнозов аналитиков, согласно которым она должна была заработать за тот же период $450 млн. Если бы проекту Кэмерона все же удалось достигнуть этой суммы, то он превзошел бы показатели «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», заработавшего $442 млн в первые дни проката, что сделало его премьеру самой успешной в этом году. Однако в сложившихся обстоятельствах «Аватару: Путь воды» придется довольствоваться вторым местом.

На данный момент фильм Кэмерона собрал $134 млн в США и еще $301 млн на зарубежных рынках. Ранее Кэмерон заявил, что, учитывая огромный бюджет картины в $400 млн, ей придется стать третьим или четвертым самым кассовым фильмов в истории, чтобы просто отбить затраты на свое производство. Это означает, что лента должна заработать около $2 млрд в мировом прокате. Первая часть «Аватара» до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории: она заработала $760 млн в США и более $2,9 млрд во всем мире. При этом старт оригинального фильма оказался достаточно скромным, поскольку за первые пять дней в мировом прокате он заработал всего $241 млн.

В отличие от большинства голливудских фильмов постпандемийной эпохи, «Аватар: Путь воды» также смог выйти в прокат в Китае. До него в этом году это удалось сделать лишь «Миру Юрского периода: Господство», заработавшему на китайском рынке $150 млн. Сборы фильма Кэмерона же в этой стране к концу воскресенья достигли $57 млн, хотя изначально аналитики предсказывали, что картина сможет заработать $100 млн к этому же времени. Такую большую разницу между реальными сборами и прогнозами во многом можно объяснить новой волной коронавируса и связанными с ней правительственными санкциями. Согласно расчетам Variety, в сумме сиквел «Аватара» сможет заработать в Китае $350 млн. Оригинальной картине за все время проката в китайских кинотеатрах удалось собрать $200 млн.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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